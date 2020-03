Die Handschuhe in der Obst- und Gemüseabteilung sollen vor der Ansteckungsgefahr besser schützen. Im Bild sind aus dem Team des Marktes an der Schulstraße (von links) Heike Korte, Dominik Grell und Merve Özdemir. Foto: Frank Dominik Lemke

Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Die Corona-Krise wirkt sich in vielen Lebensbereichen unmittelbar für die Menschen aus. Viele Berufsgruppen müssen zu Hause bleiben, sind im Home Office am Schreibtisch tätig. Manche müssen viel mehr arbeiten als vor der Krise. Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind zudem einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Um sie besser zu schützen, öffnet der Edeka Otto an der Schulstraße morgens eine Stunde früher für sie (diese Zeitung berichtete).

Tanja Moysig-Gieselmann hat die Idee

Tanja Moysig-Gieselmann vom Seniorenzentrum Bethel hatte die Idee dazu. Das Team des Supermarktes griff den Vorschlag auf und setzte ihn sofort um: „Das war eine ziemliche Umstellung für uns. Doch alle stehen dahinter. So können wir einen Beitrag in der Corona-Krise leisten“, sagt Geschäftsführer Alexander Otto. Die Türen im Markt, Schulstraße 57, öffnen jetzt schon um 6 Uhr. Bis 7 Uhr kann jeder einkaufen, der sich entsprechend ausweisen kann. Am Anfang war die Aktion nur für medizinisches Personal gedacht. Die Uhrzeit komme den Berufstätigen in der Medizinbranche entgegen. Inzwischen hat der Markt in der Südstadt den Einlass am frühen Morgen auf systemrelevante Berufe ausgeweitet: Krankenpfleger, Mediziner, Altenpfleger, Feuerwehrleute, Polizisten und Krankentransportfahrer.

Rückmeldungen sind positiv

Die ersten Rückmeldungen seien positiv. Das medizinische Personal für die Krankenhäuser Bad Oeynhausens nutze die Möglichkeit gerne. „Deren Dankbarkeit gibt uns viel zurück“, sagt Alexander Otto im Gespräch mit dieser Zeitung. Sein 33 Mitarbeiter starkes Team arbeite seit dem Ausbruch der Corona-Krise rund um die Uhr. Zudem sei die gesamte Logistikkette extrem belastet. Was Lkw-Fahrer, Kommissionierer und Logistiker derzeit leisten, um die Nachfrage an Waren zu stillen, sei enorm.

Handschuhe liegen bereit

In seiner Obst- und Gemüseabteilung stellt der Markt Handschuhe für seine Kunden bereit. An den Kassen schützen Plexiglasscheiben die Kassierer. Das Team denkt über die Standardmaßnahmen und die Extra-Öffnungszeit für die systemrelevanten Berufsgruppen hinaus über weitere Möglichkeiten nach, wie man die Corona-Krise vor Ort besser bewältigen kann.

Lierferservice wird verstärkt genutzt

Viele Kunden würden jetzt auch den Lieferservice des Marktes verstärkt nutzen. Ursprünglich war der nur für Senioren gedacht, für die der Weg in den Markt in der Südstadt zu beschwerlich ist. Doch jetzt will Edeka Otto den Service ausweiten. Bestellungen nimmt der Markt nach Angaben des Geschäftsführers für eine Bearbeitungsgebühr von fünf Euro per Telefon unter 05731/95659 oder per E-Mail unter e135@minden.edeka.de entgegen. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro. Alexander Otto weist darauf hin, dass von Montag, 30. März, an an der Haustür nur noch Kartenzahlung möglich ist..