Wenn sich das Leben in Krisenzeiten überwiegend in den eigenen vier Wänen abspielt, bietet sich dadurch die Gelegenheit, bei der Lektüre eines Buches die Phantasie schweifen zu lassen. Fünf Bad Oeynhausener erzählen, zu welcher Literatur sie in Zeiten der Coronavirus-Krise greifen. Foto: dpa