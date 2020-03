In den Kfz-Werkstätten in Bad Oeynhausen und Löhne ist der Kundenzuspruch angesichts der aktuellen Coronakrise rückläufig. Foto: dpa

Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Noch ist Arbeit für die Monteure vorhanden. Doch die Besuche in den Kraftfahrzeugwerkstätten gehen spürbar zurück. Eine gute Auslastung verzeichnet derzeit noch das Autohaus Meyer an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen. „Noch sind wir bei rund 95 Prozent, aber das wird demnächst auch weniger werden“, sagte Werkstattleiter Michael Hoffmann.

Die bestehenden Aufträge würden derzeit abgearbeitet, was aber in zehn bis zwölf Tagen wäre, sei ungewiss. Schon jetzt ist es so, dass die Kunden bei Meyer die Gelegenheit haben, das Fahrzeug „mannlos“ zu übergeben: Eine Auftragsmappe wird ausgefüllt, der Schlüssel hineingelegt – fertig. „Wenn gewünscht, ist natürlich auch ein Serviceberater ansprechbar“, sagte Hoffmann. Selbstverständlich trage dieser Mitarbeiter Handschuhe und halte den Sicherheitsabstand ein. Lenkrad und Sitze im Fahrzeug würden vorsichtshalber desinfiziert.

Keine gemeinsamen Probefahrten

„Und natürlich gibt es derzeit keine gemeinsamen Probefahrten mit den Kunden“, fügte der Werkstattleiter hinzu, dem die Sicherheit seiner neun Mitarbeiter und drei Lehrlinge sehr am Herzen liegt. „Wenn gewünscht, kann das Fahrzeug auch geholt und nach der Reparatur wieder zurückgebracht werden“, fügte er eine aktuelle Sonderleistung hinzu.

Wichtig ist dem Werkstattleiter auch, auf die grundsätzliche Leistungsbereitschaft hinzuweisen: „Wir haben für Reparaturen weiterhin regulär montags bis freitags geöffnet“, sagte Hoffmann. Wenn erforderlich, sei es auch möglich, einen Termin mit dem Verkauf zu vereinbaren.

Im Austausch mit den Kunden

Andere Firmen spüren den Auftragsrückgang schon deutlicher, darunter auch das Autohaus Blöbaum an der Eidinghausener Straße. „Schon in der letzten Woche haben Kunden bei uns angerufen und Termine storniert“, berichtete Jakob Häring. Mit zwölf Mitarbeitern in der Werkstatt zeigte er sich besorgt angesichts der rückläufigen Auftragslage.

„Wichtig ist uns in dieser Situation der ehrliche Austausch mit den Kunden. Wir sagen es ihnen auch sofort, wenn wir erfahren, dass ein Zusteller für Teile nicht wie gewohnt liefern kann sondern womöglich erst einen Tag später kommt“, erklärte der Inhaber.

„Wir haben noch Aufträge“

Carsten Müller betreibt eine kleine Werkstatt mit einem Mitarbeiter in Werste. „Wir haben derzeit noch Aufträge, aber man merkt, dass es schon weniger wird“, sagte auch dieser Inhaber.

Größere Vorhaben wie Inspektionen würden jetzt zwangsläufig von den Kunden verschoben. „Den Radwechsel zum Frühjahr setzen wir von uns aus erstmal aus“, ergänzte Carsten Müller. Hierbei sei der Kundenkontakt doch zu eng.

Defekte werden repariert

„Aber was sich nicht verschieben lässt, wird selbstverständlich gemacht“, erklärte der Chef. Dazu gehören zum Beispiel Defekte an Lichtmaschine oder Batterie. „Schließlich brauchen ja viele Leute ihre Autos noch, um zur Arbeit zu gelangen“, sagte Müller.

Dabei verlässt sich der Werkstattmeister auch auf seine Zulieferer: „Solange die Lieferanten noch Teile bereitstellen können, klappt das alles“, gab er sich zuversichtlich.

Neue Regeln bei der Auftragsannahme

Das sieht Frank Gennrich genauso. In seiner Werkstatt an der Koblenzer Straße in Gohfeld hat auch er sich auf die neuen Regeln eingestellt. „Annahmen von Aufträgen gibt es nur noch durchs geöffnete Fenster“, erklärte der Inhaber. Mit der Auftragslage sei er derzeit noch zufrieden.

Doch man müsse für Veränderungen offen sein. „Bisher kam der TÜV regelmäßig zu uns ins Haus. Aber es ist künftig besser, wenn die Kunden, die eine Hauptuntersuchung benötigen, direkt dorthin fahren“, ist er überzeugt.