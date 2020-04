Offenbar zu einer sogenannten Corona-Party haben sich laut Polizei sich mehrere junge Leute an einem Pavillon auf einem Schulhof in Porta Westfalica-Hausberge getroffen. Foto: Jörn Hannemann/Symbolbild

Bad Oeynhausen/Porta Westfalica (WB). Offenbar zu einer sogenannten Corona-Party haben sich laut Polizei mehrere junge Leute an einem Pavillon auf einem Schulhof in Porta Westfalica-Hausberge getroffen. Als Beamten nach einem Hinweis an der Hoppenstraße eintrafen, flüchteten die Personen in ein angrenzendes Waldstück. Dabei ließen sie unter anderem zwei Handys sowie eine Wodka- und andere Getränkeflaschen zurück.