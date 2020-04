Von Louis Ruthe

„30 Prozent unserer Betten stehen für für die weitere Corona-Pandemie bereit“, sagt Christian Busse im Gespräch mit dieser Zeitung. Das resultiere vor allem daraus, dass der Klinikverbund kreisweit dem Wunsch der Bundesregierung nachgekommen sei, möglichst viele Operationen zu verschieben.

„Das sind keine leichten Gespräche für unsere Ärzte, wenn diese beispielsweise Patienten für unbestimmte Zeit vertrösten müssen, die unter Schmerzen auf eine Hüfte warten“, sagt Christian Busse. Lebensnotwendige sowie unabdingbare Operationen werden weiterhin in allen Krankenhäusern der MKK bis auf dem in Rahden durchgeführt. Das Rahdener Personal wird für die Intensivstationen benötigt.

27 Mitarbeiter mit Covid-19 infizierten

Von einer Verschärfung der Personalsituation in den Krankenhäusern ist laut Christian Busse zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Daran würden auch die 27 mit Covid-19 infizierten Mitarbeiter nichts ändern. „Bisher hat es keine Infektion vom Patienten zum Personal oder umgekehrt gegeben“, berichtet Christian Busse. Das spreche für die bereits vor Wochen verschärften Hygienemaßnamen in den Krankenhäusern.

„Da die jetzige Auslastung von Intensivbetten und Personal im Johannes-Wesling-Klinikum es zulässt, haben sich die MKK bereits in der Vorwoche dafür entschieden, der Landesregierung drei Betten für Corona-Patienten aus dem Ausland anzubieten“, sagt der MKK-Sprecher. Eine Antwort von der Landesregierung, ob den MKK Patienten aus Spanien, Italien oder Frankreich zugeteilt werden sollen, habe es bisher nicht gegeben.

Testkapazität wird nach Ostern gesteigert

Derzeit (Stand: Mittwoch, 13.30 Uhr) befinden sich fünf Corona-Patienten auf der Intensivstation im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden in Behandlung. Dort haben die MKK auch die gesamte Behandlung von Menschen mit Atemwegserkrankungen oder -beschwerden konzentriert. Etwa 200 Personen suchen täglich das übergangsweise aufgebaute Diagnosezentrum der Kassenärztlichen Vereinigung vor dem Klinikum auf. „Es hat sich bewährt, dort die zentrale Diagnose sektorübergreifend zu etablieren“, sagt Christian Busse.

Mit Strichen auf der Erde sollen die Menschen an einen notwendigen Abstand erinnert werden. Zudem wird ein einfacher Mund-Nasenschutz verteilt. Dieser mechanische Schutz soll die abgesonderten Tröpfchen zusätzlich eindämmen.

Nach Ostern soll die Testkapazität dann nochmals sukzessive auf 2000 Tests am Tag erhöht werden. Die MKK gehen von einem deutlich steigenden Bedarf an Tests in den kommenden Wochen aus. „Es war für unsere Mitarbeiter ein hartes Stück Arbeit, an die Gerätschaften zu kommen“, sagt Christian Busse. Letztlich habe der Hersteller dem MKK-Labor die Ausstellungsstücke bereitgestellt.