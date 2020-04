Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Zugegeben Konditormeister und Café-Inhaber Dirk Luther ist nicht der erste in Ostwestfalen-Lippe, der eine Torte in Form einer Klopapierrolle anbietet. „Doch in Zeiten der Corona-Pandemie darf man seinen Humor nicht verlieren“, sagt er. Seit Donnerstagmittag bietet er in seinem Café an der Klosterstraße nun die „Klotorten“ an – dreilagig versteht sich.