Vor viereinhalb Jahren hat Julia Janke den „SpreeEngel“ an der Viktoriastraße in der Bad Oeynhausener Innenstadt eröffnet. Um die Corona-Krise zu überstehen, bietet sie jetzt Essen zum Mitnehmen und Kochboxen an. Diese enthalten alles, um ein Gericht Zuhause selbst zuzubereiten.

Von Lydia Böhne

„Viele haben momentan mehr Zeit und nutzen diese gerne, um selbst zu kochen“, sagt Julia Janke. Neben einer Rezeptidee sind in den Kochboxen vom Gemüse bis zur Prise Salz und dem Esslöffel Öl alle Zutaten enthalten, die für die Zubereitung benötigt werden. „Das spart zum Beispiel den Gang zum Supermarkt“, ergänzt die „SpreeEngel“-Geschäftsführerin.

Sie selbst werde wie gewohnt von ihrem Lieferanten mit Lebensmitteln beliefert. Die Rezepte hat sie selbst entwickelt. Gar nicht so leicht, wie Julia Janke berichtet: „Ich koche normalerweise immer nach Gefühl.“ Die Gerichte habe sie extra so angelegt, dass die Zubereitung auch einem Anfänger gelingt. Bisher bestellbar waren zum Beispiel eine Lachs-Bowl sowie Pasta mit Brokkoli, Ziegenkäse und Mandeln. Die Resonanz sei gut gewesen, berichtet die Köchin.

Lamm mit Bärlauch, Haselnuss und Kartoffeln

Wegen der Nachfrage nach einem Gericht mit Fleisch gibt es mittlerweile ein weiteres Gericht zur Auswahl: Lamm mit Bärlauch, Haselnuss und Kartoffeln. Auch ein üppig belegtes Brot mit Spargel sei in Planung. „Das Brot backe ich selbst. Die Kunden können es dann zu Hause individuell belegen“, fügt Julia Janke hinzu.

Der Inhalt der Boxen ist für eine Person ausgelegt. Da die Bestellung einen Tag vor Abholung der Box individuell über das Telefon, über das Kontaktformular auf der Internetseite des „SpreeEngel“ oder per E-Mail erfolgt, kann auch der Wunsch nach Zutaten für mehrere Personen angegeben werden. Bei der Verpackung hat Julia Janke auf die Umwelt geachtet: Die Boxen bestehen aus Papier, für den Transport einiger Lebensmittel werden Gläser verwendet.

Kochboxen als Zusatzgeschäft

Zwischen 12 und 15 Uhr können die Boxen dann direkt beim „SpreeEngel“ an der Viktoriastraße in der Innenstadt abgeholt werden. In diesem Zeitfenster können auch alle weiteren Essensbestellungen in Empfang genommen werden. „Ich biete momentan alle Mittagsgerichte auch zum Mitnehmen an“, berichtet die Inhaberin. Eine Wochenübersicht gibt es auf der Internetseite.

Für Julia Janke sind die Kochboxen ein Zusatzgeschäft. „Aus wirtschaftlicher Sicht ist es eine schwierige Situation. Vor allem, weil kein Endpunkt in Sicht ist“, sagt die Geschäftsführerin. Die Köchin stemmt das Tagesgeschäft normalerweise mit einer Festangestellten. Momentan arbeitet Julia Janke allein.