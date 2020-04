„Da wir aktuell keine weiteren Shows mehr spielen und wir die Aktion somit nicht fortführen konnten, haben wir uns dazu entschlossen, die Spende für das Projekt anderweitig aufzustocken“, erklärt Christoph Meyer. Die Mitarbeiter hätten die Möglichkeit gehabt, die Lebensmittel aus der GOP-Küche gegen eine kleine Spende mitzunehmen, damit diese noch verzehrt werden konnten.

Der Aufruf kam gut an, und so konnten nun insgesamt 550 Euro an Jessica Meisner für ihr Hilfsprojekt überreicht werden. Mit dem Geld sollte ursprünglich der Bau eines Kinderheimes in Tansania unterstützt werden. Allerdings hat auch in Tansania die Corona-Krise Spuren hinterlassen.

Geld gegen den Hunger

Die Lebensmittelpreise sind dort zurzeit so stark angestiegen, dass das Kinderheim Mühe hat, den Hunger der Kinder zu stillen. Das gesammelte Geld soll deshalb nun dafür verwendet werden, dass die Kinder keinen Hunger leiden müssen.

Weitere Infos zu Jessica Meisners Projekt gibt es per E-Mail an die Adresse jessica.meisnerff@gmx.de oder auf Instagram unter @spendenaktion_tanzania.