Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). „Eigentlich sind wir grundverschieden“, sagt Renate Haedecke. Was die 68-Jährige und ihren Mann Udo (70) aber seit mehr als fünf Jahrzehnten verbindet, ist die Liebe zueinander. Am heutigen Tag feiert das Ehepaar seine goldene Hochzeit.

Während andere Paare zu Beginn der Beziehung eine unbeschwerte Zeit genießen, mussten Renate und Udo Haedecke kurz nach dem Kennenlernen 1968 einen der schwersten Momente ihres Lebens meistern. „Wir waren mit dem Auto unterwegs und hatten auf dem Rückweg einen Unfall. Meine Frau ist mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe geflogen“, berichtet Udo Haedecke.

Die 68-Jährige verliert als junge Frau ihr linkes Augenlicht. Was folgt, sind lange Krankenhausaufenthalte. Immer an ihrer Seite: der junge Udo. Und das, obwohl sich das junge Paar zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange kennt. „Der Tag war einfach Schicksal“, sagt Renate Haedecke.

Dieses eine Lied von Roy Black

Die Verbindung durch das Geschehene ist so tief, dass nur zwei Jahre später die Hochzeit folgt. „Sogar das Jugendamt kam, denn ich war ja noch ein Kind“, sagt Renate Haedecke. Das Schmerzensgeld vom Unfall verwendet das Paar damals, um die Feier zu finanzieren. „Wir haben standesamtlich und kirchlich an einem Tag geheiratet. Ich habe ein weißes Kleid getragen. Es gab eine große Festgesellschaft. Wir haben einige Spiele gemacht und abends hat Udo mich über die Schwelle getragen“, erinnert sie sich.

Noch heute ist „Ganz in Weiß“ von Sänger Roy Black das Lied der beiden. Kurz nach der Trauung ziehen sie in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in Wulferdingsen, das sie später von der Eigentümerin geerbt haben und in dem sie heute noch wohnen. Als Renate Haedecke 17 Jahre alt ist, wird der erste Sohn geboren. Weitere Kinder folgen 1972, 1974 sowie 1977, das Paar hat zwei Söhne und zwei Töchter. „Wir waren auf uns alleine gestellt und wurden sogar beobachtet, ob alles funktioniert“, sagt die gebürtige Lübbeckerin.

Während Udo als Kfz-Mechaniker arbeitet, widmet sich Renate Haedecke der Familie, kümmert sich um Haus und Garten. „Nachdem mein Mann bei der Nachbarschaftshilfe vom Dach gefallen ist, war er lange Zuhause und ich musste vieles allein stemmen“, sagt die 68-Jährige, die zuletzt in der Altenpflege gearbeitet hat. Als Udo Haedecke vor seinem Ruhestand aushilfsweise Lkw fährt, begleitet seine Frau ihn bei den Touren.

25 Jahre Krieg und Frieden

Ein Patentrezept für seine Liebe hat das Paar nicht. „Mein Mann durfte immer machen, was er wollte, zum Beispiel alte Autos flott machen. Ich war hingegen gern daheim, habe viel gebastelt und gehandarbeitet“, sagt sie. Ganz so harmonisch, wie die Jubilare auf den ersten Blick wirken, ist es nicht immer, verrät die 68-Jährige augenzwinkernd: „Wer so lange zusammen ist, zofft sich auch mal. Das Motto zu unserer Silberhochzeit war: ‚25 Jahre Krieg und Frieden – gezofft, aber immer wieder vertragen.‘“

Eigentlich wollte das Paar den Hochzeitstag mit einer Gartenparty feiern. Die fällt wegen der Corona-Krise aber aus. „Wir werden es uns trotzdem schön machen, denn Glück muss man sich selbst machen“, sagt ihr Mann. Seine Frau ergänzt: „Wir nehmen, was kommt, das haben wir immer gemacht.“