An den vier weiterführenden Schulen in Bad Oeynhausen wird derzeit an der Umsetzung der Vorgaben des Landesministeriums gearbeitet. Von Donnerstag an sollen die Schulen Prüfungsschülern ein Lehrangebot machen können. Foto: dpa

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Wann beginnt die Schule in Bad Oeynhausen wieder? Gibt es eine Schulpflicht? Wie sorgen die Schulen für die Einhaltung des Infektionsschutzes? Solche Fragen beschäftigen derzeit Eltern und Schüler in der Kurstadt.

An den vier weiterführenden Schulen in Bad Oeynhausen – Immanuel-Kant-Gymnasium, Europaschule, sowie den beiden Realschulen – soll von Donnerstag an nach Anordnung des Landesministeriums wieder der Unterricht für die Abschlussklassen starten. Doch der Unterricht wird nicht derselbe sein, wie vor der Krise.

Maskenpflicht für Schüler gibt es nicht

Einen schulischen Lehralltag für 245 Schüler muss die Europaschule nun aufstellen. 135 Schüler der zehnten Klassen und 110 angehende Abiturienten (Q2) können von Montag (27. April) an, an einem „geregelten Schulalltag“ teilnehmen. „Für uns haben die Schüler der Mathe-Leistungskurse Priorität, da diese noch die Vorabi-Klausur schreiben müssen“, sagt Schulleiter Dirk Rahlmeyer. Am Donnerstag sollen die Mathe-LK-Schüler in Kleingruppen einen Blockunterricht angeboten bekommen, bevor am Freitag die Prüfung geschrieben werden soll.

Von Montag an sollen dann jeweils montags, mittwochs und freitags die Zehntklässler für vier Schulstunden in Mathe, Deutsch und Englisch unterrichtet werden, dienstags und donnerstags die angehenden Abiturienten in ihren Abifächern – alle in Gruppen bis zu zwölf Schülern pro Klassenraum.

„Wir werden die Schüler in verschiedene Schultrakte setzten, bei den flexiblen Pausen sollen die Schüler auf die unterschiedlichen Pausenhöfen – unter Aufsicht – verteilt werden“, sagt Dirk Rahlmeyer: „Wer sich nicht an den Abstand und die Hygieneregeln hält, wird nach Hause geschickt.“ Eine Maskenpflicht für Schüler gibt es nicht. Den Lehrkräften wird jedoch das Tragen eines einfachen Mundschutzes empfohlen. An der Europaschule wird eine von den Lehrkräften erarbeitete Klassenarbeit die Zentrale Prüfung (ZP) ablösen.

LK-Prüfungsfächer im Blockunterricht

Auch am Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) wird der Unterricht für 129 angehende Abiturienten (Q2) vorbereitet. Die Zehntklässler des IKG müssen nicht zur Schule kommen, da sie nicht wie in den Realschulen oder der Europaschule eine Zentrale Prüfung (ZP) ablegen müssen, um die Mittlere Schulreife zu bekommen. „Donnerstag und Freitag sollen vorerst nur die LK-Prüfungsfächer im Blockunterricht angeboten werden“, sagt Schulleiter Dr. Tom van de Loo.

Von Montag (27. April) an werden dann auch Unterrichtseinheiten in den Grundkursen angeboten. Maximal elf Schüler pro Klassenraum sollen unterrichtet werden. „Die Gruppen werden im gesamten Schulgebäude verteilt. Zudem versuchen wir die Schüler so zu leiten, dass sie sich nicht im Gebäude begegnen“, sagt Tom van de Loo. Pausen wird es am IKG nicht geben, genauso wie die Schüler vorerst nicht verpflichtet sind, das Unterrichtsangebot anzunehmen.

Gesundheit der Kinder „höchstes Gut“

„Die Zentralen Prüfungen (ZP), wie es sie in den vergangenen Jahren gegeben hat, wird es in diesem Jahr nicht geben“, sagt Karola Picht-Dreier, Schulleiterin der Realschule Nord. Die Schulen sind angehalten, eigene Prüfungen zu entwickeln, die sich an den Prüfungsinhalten der ZP sowie dem Lehrstoff, der bereits vermittelt werden konnte, orientieren. 77 Schüler sollen bis zu den Sommerferien an der Realschule Nord diese Prüfung ablegen. „Wir werden versuchen, die Schüler in acht Teilgruppen einzuteilen“, berichtet die Schulleiterin.

Vorerst liege der Fokus auf den Kernfächer Mathe, Deutsch und Englisch. „Unter den strengen Anforderungen des Infektionsschutzes versuchen wir die Lehrinhalte durch Fachlehrkräfte zu vermitteln“, sagt Karola Picht-Dreier. Ob die Schüler parallel unterrichtet werden oder tageweise, müsse noch geklärt werden. „Die Gesundheit der Kinder ist das höchste Gut“, sagt Picht-Dreier. Derzeit stünden genügend Klassenräume zur Verfügung, dass die Gruppen gut voneinander getrennt werden könnten.

Keine verbindliche Schulpflicht

Ähnliche Prüfungen werden auf 75 Schüler der drei Zehnerklassen der Realschule Süd zukommen. Diese können von Donnerstag an wieder zur Schule gehen. Können, da bislang vom Ministerium keine verbindliche Schulpflicht vorgegeben wird. „Die Tische sind gerückt, die Schüler aufgeteilt in Gruppen von zehn bis zwölf Personen, die Hygienevorschriften umgesetzt und das Lehrpersonal steht bereit“, sagt Schulleiterin Anja Sprengel.

Gleichzeitig werden die 75 Schüler nicht in der Schule anzutreffen sein. Der Unterricht wird für die Kernfächer Mathe, Deutsch und Englisch aufgenommen. Etwa drei bis vier Schulstunden kommen auf die Schüler zu. Ob die Jugendlichen zeitversetzt in die Schule kommen sollen oder tageweise, soll am Montag geklärt werden.