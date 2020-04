In der Nähe der Schule

Zuvor waren Arbeiten aus dem Wittekindshof und Bilder eines Flüchtlingsprojektes zu sehen. Susanne Wallmann, Mitarbeiterin im Ganztag der Altstadt-Grundschule sagt: „Jetzt bietet sich der Grundschule Altstadt die Möglichkeit, ihr künstlerisches Angebot beziehungsweise die Ergebnisse des künstlerischen Schaffens der Kinder der Öffentlichkeit zu zeigen. Die unmittelbare Nähe der Schule zum Ausstellungsort ist ein gut gewählter Platz, auch Anwohnern der Schule und vor allem Eltern und Verwandten das umfangreiche künstlerische Programm vorzustellen.“

Ritter sind Thema im Sachunterricht

Die Klasse 4a habe sich in diesem Schuljahr im Sachunterricht mit dem Thema Ritter beschäftigt. Ergänzend dazu haben die Kinder in der Betreuungszeit im Ganztag ihr eigenes Wappen entworfen und passend dazu Ritterschilde gefertigt. Im Februar wurde an der Grundschule eine Projektwoche zum Thema „Lesen“ veranstaltet. Zudem haben sich die dritten Klassen mit dem Thema Märchen beschäftigt. Wallmann: „Auch hier wurden die Themen des Vormittags mit Angeboten am Nachmittag verknüpft. Das Märchen vom ‚Gestiefelten Kater‘ wurde gelesen und bildlich nach dem Motto ‚Märchen im Schuhkarton‘ kreativ umgesetzt.“

Musical-Arbeitsgemeinschaft verschiebt Aufführung

Neben Kunstprojekten des offenen Ganztages bietet auch die Kunst Arbeitsgemeinschaft (AG) Einblicke in ihre Arbeit. Dort lernen die Kinder verschiedene Techniken kennen und setzen sie mit viel Freude um. „Das künstlerische Schaffen ist nicht nur auf gestalterische Projekte ausgelegt. Seit 2016 gibt es an der Grundschule Altstadt eine Musical AG. Sie präsentiert ein bis zwei Aufführungen pro Schuljahr“, erklärt Wallmann. Die neue Produktion „Max und der Käseklau – ein Mäusekrimi in zwei Akten“, sollte am 7. Mai uraufgeführt werden. Die Mitarbeiterin: „Doch leider mussten wir die Aufführung auf Grund der aktuellen Situation bis auf weiteres verschieben. Zeitungsartikel früherer Produktionen dokumentieren den Spaß, den die Kinder bei ihren Aufführungen hatten.“

Kinder gestalten Escaperoom

Ein besonderer Höhepunkt der Ferienbetreuung im Sommer 2019 war ein selbst konzipierter Escaperoom. Drei Wochen konnten die Kinder sich auf eine abenteuerliche Reise ins ferne Ägypten begeben, um das Geheimnis des neu entdeckten Pharaos zu entschlüsseln. Susanne Wallmann: „Einige Exponate, die extra für dieses Angebot vom Team des Ganztages angefertigt wurden, sind auch in einem der vielen Schaufenster zu sehen.“ Die Ausstellung wird dort bis auf Weiteres gezeigt.