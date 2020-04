Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Temperaturen um die 20 Grad und bis zu 13 Stunden Sonnenschein am Tag: Was das Wetter betrifft, stehen die Zeichen in den vergangen Tagen auf Sommerbeginn, und den ein oder anderen hartgesottenen Schwimmer kribbelt es schon unter den Fingern. Am Sonntag, 10. Mai, möchte der Förderverein Freibad Lohe daher eigentlich die Saison einläuten. Doch dass der Freibad-Sommer wie geplant stattfinden kann, hält Stadtwerke-Vorstand Andreas Schwarze für fragwürdig. Denn eine finale Corona-Verordnung für Bäder gibt es bisher nicht.