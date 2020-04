Routinebehandlung in der Tierarztpraxis in Werste: Dr. Friederike Tunkel (links) untersucht Hund Zuza von Hundebesitzerin Judyta Paprotny. Foto: Finn Heitland

Von Finn Heitland

Bad Oeynhausen (WB). Die Tierarztpraxis von Dr. Friederike Tunkel an der Ringstraße 21 in Werste kann auch in Zeiten der Pandemie für Tiere und deren Besitzer ohne maßgebliche Einschränkungen da sein. „Grundlegend mussten wir nichts ändern. Natürlich sind die Leute vorsichtiger. Abstände werden eingehalten, und wir haben ein paar Hinweise mehr an den Türen“, sagt Dr. Friederike Tunkel.