In diesen Tagen starten die Erd- und Rohbauarbeiten für den Neubau der Kita Sternschnuppe in Volmerdingsen. Auf einen ersten Spatenstich wird in der Corona-Pandemie verzichtet. Foto: Patzer

Bad Oeynhausen (WB). Die Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Gas und Telefon wurden in den vergangenen Wochen umverlegt, nun rollen die Bagger in Volmerdingsen an: Auf dem Gelände der ehemaligen Wittekindshofer Korbflechterei entsteht die neue Kindertagesstätte Sternschnuppe als Ersatzbau für die bestehende Kita, die nach Fertigstellung abgerissen wird. Auf einen traditionellen ersten Spatenstich wird während der Corona-Pandemie verzichtet.

„Nachdem die Diakonische Stiftung Wittekindshof auch den kleinen Weg zwischen der Straße Teegarten und der Volmerdingsener Straße gekauft hat, konnten nun im Frühjahr die notwendigen Vorarbeiten erfolgen, damit wir mit dem Bau der Sternschnuppe beginnen können“, sagt der Wittekindshofer Architekt und Projektleiter Jörg M. Henke. Die Fertigstellung sei im Sommer 2021 geplant, so dass die Jungen und Mädchen zum Kindergartenjahr 2021/2022 in die neue Kindertagesstätte ein- beziehungsweise umziehen könnten.

Holzbauweise und Dachbegrünung

Entstehen wird ein großzügiger Baukörper in Holzrahmenbauweise mit extensiv begrüntem Flachdach und Pultdachbereich, der mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird, so dass die Kita eigenen Strom erzeugen wird. „Die Holzbauweise in Verbindung mit der Dachbegrünung und den großen Dachüberständen zum Süden sorgt für ein gutes Raumklima und ist auch aus ökologischer Sicht und im Sinne der Nachhaltigkeit eine bewusste Entscheidung. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades in der Holzbauwerkstatt wird die Lieferung und Montage der Elemente im Spätsommer erfolgen“, erklärt Henke.

Die neue Kita wird dicht an die bestehende Sternschnuppe heran gebaut, die nach mehr als 50 Jahren Betriebszeit ausgedient hat. Nach Fertigstellung erfolgt der Umzug aus dem Alt- in den Neubau. Eine Verbindung zum Außenbereich ermöglicht es, während des laufenden Kita-Betriebs die dann ausgediente Sternschnuppe abzureißen und den Kindern weiterhin einen Spielbereich auf dem Außengelände anzubieten.

Was gibt es wohl im Kinderrestaurant

Die neue Sternschnuppe wird ebenso über drei Gruppen verfügen wie der Altbau. Nur sind diese dann weitaus größer mit mehr Bewegungsflächen. Zu jeder Gruppe gehören ein Gruppenraum, ein Gruppen-Nebenraum, ein Schlafraum und ein Sanitärraum. Zusätzlich wird es einen Differenzierungsraum geben, in dem gruppenübergreifende Angebote durchgeführt werden können, der aber auch als Malatelier, Musikraum und Bibliothek dient. Im eigenen Kinderrestaurant kann auch mal außerhalb des Gruppenraums gegessen werden. Beliefert wird die Kita vom Wittekindshofer Inklusionsbetrieb Küche.

„Wir freuen uns schon sehr auf die neue Kita. Die alte Sternschnuppe entspricht nicht mehr den aktuellen und auch künftigen Anforderungen einer zeitgemäßen Kita. Zukünftig werden wir mehr Platz haben und sind mit der Planung der Gruppenräume sowie den entsprechenden Nebenräumen optimal auf Kinder mit Behinderung, Schlafkinder und den Ganztagsbetrieb vorbereitet“, sagt Kita-Leiterin Diakonin Katrin Miegel, die im Planungsteam intensiv mitgearbeitet hat.

Diakonische Stiftung Wittekindshof ist Bauherr

„Der große Spielflur mit der kurzen Verbindung zum Außengelände unterstützt unser Konzept, den Kindern mehr Bewegungsmöglichkeiten und Sinneseindrücke zu bieten. Wir sind auf dem Weg, uns als Bewegungskita qualifizieren zu lassen. Fortbildungen wurden bereits absolviert, nun steht noch die Erarbeitung des Konzeptes und abschließend die Abnahme durch den Landessportbund NRW an“, sagt Katrin Miegel.

Mit dem Neubau wird es auch einen Trägerwechsel geben: Aktueller Träger der Sternschnuppe ist die Kirchengemeinde Volmerdingsen-Wittekindshof, mit der der Wittekindshof seit vielen Jahren konzeptionell eng zusammenarbeitet. Die Diakonische Stiftung Wittekindshof ist Bauherr der neuen Kindertagesstätte Sternschnuppe. Neuer Träger wird künftig die Eltern-Selbsthilfegruppe Bad Oeynhausen sein.