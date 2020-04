Erste Erdbewegungen zum Bau des neuen Hochbehälters in Bergkirchen sind abgeschlossen. Anfang Mai soll das Aufstellen der Betonfertigteile für den Wasserspeicher beginnen. Foto: Stadt Löhne

Löhne/Bad Oeynhausen (WB/mcs). „Wir gehen davon aus, dass der neue Hochbehälter in Bergkirchen wie geplant bis April 2021 fertiggestellt ist.“ Zu diesem Ergebnis kommt Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller in seiner Funktion als Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, nachdem erste Erdbewegungen zum Bau des neuen Wasserspeichers abgeschlossen sind. Anfang Mai solle nun mit dem Aufstellen der benötigten Betonfertigteile begonnen werden.