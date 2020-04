Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Verdruss über den verkorksten Start der aktuellen Eisdielen-Saison und die verlorenen Öffnungstage sucht man bei den Betreibern der Bad Oeynhausener Eiscafés vergeblich. Im Gegenteil: Die Verkäufer sind froh, zumindest den Fensterverkauf aufnehmen zu können, und blicken positiv in die Zukunft.

Eigentlich hätte das Eiscafé Palma an der Herforder Straße 78 am 15. März die Saison eingeläutet. Mit drei Wochen Verspätung konnte die Eisdiele Anfang April endlich den Verkauf wieder aufnehmen – sehr zur Freude der Kunden. „Es kommen viele Stammkunden. Auch über die Ostertage war viel los“, sagt Aushilfe Giani Morati im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Öffnung ist an Bedingungen geknüpft

Auch Varianten wie den Joghurt-Heidelbeer-Becher servieren Antonia Caramia und Valerio Letizia vom Eiscafé Cordella in einer Variante zum Mitnehmen. Foto: Böhne

An die Öffnung sind gleich mehrere Bedingungen geknüpft, auf die Hinweistafeln an allen Eisdielen hinweisen. Für die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sorgen Markierungen vor dem Tresen, der Verzehr ist in einem Radius von 50 Metern untersagt.

Damit die letzte Regel eingehalten wird, verpacken die Betreiber jede Bestellung. Der Verkauf in der Waffel ist daher vorübergehend nicht möglich. Die Terrassen bleiben geschlossen. „Bei diesem Wetter wäre die Terrasse normalerweise voll. Etwa 90 Leute würden an den 30 Tischen sitzen, das wären über den Tag etwa 1000 Kunden“, sagt Giani Morati.

Ines Giesbrecht-Apse bringt die Konsequenz der momentanen Situation auf den Punkt: „Ich verdiene nur 15 Prozent meines sonstigen Umsatzes. Der Fensterverkauf läuft gut, aber es ist eher ein Taschengeld.“ Weil die Inhaberin des Eiscafés Piccoli an der Herforder Straße 58 von den Einnahmen nicht die Fixkosten bezahlen kann, greift sie auf ein finanzielles Polster zurück, das sie sich angespart hat. Außerdem habe sie die NRW-Soforthilfe beantragt.

Saison ist schon Ende August vorbei

Auf selbst gemachtes Eis müssen die Kunden des Eiscafés Palma nicht mehr verzichten. Jimi Fredericco (links) und Giani Morati „zapfen" es direkt aus der Eismaschine. Foto: Böhne

Statt der sonst 15 Mitarbeiter betreibt sie den Laden derzeit mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen allein. „Ich weiß jetzt schon, dass es ein schlechtes Jahr werden wird, aber so kann ich wenigstens überleben. Immerhin ist die Saison Ende August schon wieder vorbei“, sagt Ines Giesbrecht-Apse. Weil auch bei ihr das Eis nicht im Waffelhörnchen verkauft wird, hat sich die Geschäftsführerin eine Alternative überlegt: den Waffelbecher.

„Meine Beobachtung ist, dass die Deutschen sehr diszipliniert sind und sich an die Vorgaben halten“, fügt die Betreiberin hinzu. Um das zu überprüfen, drehen Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehrmals täglich ihre Runden durch die Innenstadt.

Über das Verständnis der Kunden freuen sich Marco Cervo, Betreiber des Einscafés Cortina an der Eidinghausener Straße 126, und seine Mitarbeiterin Fatima Harkous. „Es ist zwar schade, dass wir lange nicht öffnen durften, während draußen schon perfektes Sommerwetter war, aber das holt sich wieder ein“, gibt sich Fatima Harkous optimistisch.

„Wir sitzen alle im selben Boot“, ergänzt Marco Cervo. Ein Tenor, der sich durch alle Gespräche mit den Eisdielen-Betreibern zieht. „Die Restaurants trifft es noch schlimmer. Die Lage ist, wie sie ist, und das müssen wir akzeptieren“, sagt Ines Giesbrecht-Apse.

Angst vor wirtschaftlichem Schaden

Fatima Harkous lobt das Verständnis der Kunden für die Vorgaben. Auch das Eiscafé Cortina musste seine Terrasse schließen und beschränkt sich auf den Fensterverkauf. Foto: Böhne

Dennoch hofft Cosimo Caramia, Inhaber des Eiscafés Cordella an der Herforder Straße 76, dass die Zeit schnell vorbeigeht: „Ansonsten würde das einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden bedeuten.“ Der Geschmack der Kunden habe sich nicht verändert: Amarena, Schokolade oder Vanille zählen in den Eisdielen nach wie vor zu den Verkaufsschlagern.

Neu bietet das Eiscafé Cortina die Sorten Giotto und Mandel an. Die Eiscafés Cordella und Piccoli haben ihr Angebot um Rumkrokant und Stracciatella Nera erweitert, eine schokoladige Variante des herkömmlichen Stracciatella-Eis.

Die Frage, ob es ein Corona-Eis geben könnte, kontert Cosimo Caramia erst mit einem Lachen und dann mit einem entschiedenen „Nein“. Auch Ines Giesbrecht-Apse schließt eine solche Kreation aus: „Wir reden schon genug über Corona, niemand möchte Corona auch noch als Eis essen.“