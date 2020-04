Bad Oeynhausen (WB/cm/mcs). Zu einem Brand in einem Drei-Familien-Haus an der Weserstraße ist die Feuerwehr Bad Oeynhausen am frühen Dienstagmorgen ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich.