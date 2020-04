Wie wird das Leben in den Wohngruppen mit Besuchsverboten derzeit organisiert? Funktioniert die Beschaffung von Schutzausrüstung? Was passiert derzeit in den Werkstätten der Stiftung? Das sind nur einige Fragen, die sich die Einrichtung in Volmerdingsen in den vergangenen Wochen immer wieder stellen musste: Ein Einblick dazu.

Mangel an Ausrüstung

Größtes Problem sind Personalengpässe, wenn durch Infektionen viele Mitarbeiter gleichzeitig ausfallen sollten, und die fehlende Schutzausrüstung. „In einigen Bereichen, wo Menschen auf intensive Pflege angewiesen sind, arbeiten wir auch sonst mit persönlicher Schutzausrüstung. Jetzt ist der Bedarf gigantisch gestiegen. Selbst zuverlässige Lieferanten haben Termine nicht eingehalten und neue Angebote waren nicht selten unseriös und vollkommen überteuert“, berichtet Hygieneexpertin Ursula Schmitz und ergänzt. „Ziel ist es, eine von außen kommende Infektion zu verhindern, da sie in einigen Häusern für den größten Teil der Bewohner lebensbedrohlich wäre. In den vergangenen Tagen sind endlich Lieferungen eingetroffen. Doch die Lage bleibt angespannt.“

Die Hygienespezialistin lobt den Einsatz von mehr als 100 Ehrenamtlichen der Freiwilligenzentrale, die mehr als 2.200 Gesichtsabdeckungen genäht haben. Auch in den Wittekindshofer Werkstätten und im Textilservice werden alle verfügbaren Nähmaschinen für die Produktion von Gesichtsabdeckungen für Mitarbeiter und Klienten eingesetzt und es liegen erste Prototypen aus dem 3D-Drucker vor.

Leben ohne Besuche

Der Mangel an Schutzausrüstung stellt für den Wittekindhof alle Konzepte in Frage, wie vom 4. Mai an das Besuchsverbot gelockert werden könnte: „Wir sind eine offene Einrichtung, aber haben jetzt aus Infektionsschutzgründen für Dienstleister und Besucher alle Türen geschlossen. Ostern ohne Besuche war ein großer Verzicht. Auch die Stippvisiten auf der Nachbargruppe können wir nicht mehr zulassen. Das schränkt die Lebensqualität erheblich ein. Päckchen, Briefe, Telefonate und Skypen mit Angehörigen sind ein wertvoller Ersatz“, berichtet Ressortleiter Uwe Thünemann. Menschen mit sehr schwerer Mehrfachbehinderung würden aber oft nur auf Berührungen reagieren. Da falle es besonders schwer, dass für Angehörige der Besuch nicht ermöglicht werden könne. Regelmäßig wird Thünemann von einem Klienten gefragt: „Wann ist die neue Krankheit endlich weg?“ Der Pädagoge versucht es immer wieder zu erklären und weiß, dass die Mitarbeitenden in den Wohnbereichen täglich mehrfach vor der Situation stehen, dass viele Menschen nicht verstehen, warum sie weder zur Arbeit noch ins Café gehen können.

„Die Mitarbeiter setzen ihr gesamtes pädagogisches Geschick ein, um jedem die neuen Regeln zu erklären. Das Büro für Leichte Sprache Wittekindshof, das eigentlich geschlossen hat, unterstützt uns mit Texten und Erklärungen“, berichtet Diakonin Jennifer Brinkmann, die einem Krisenstab angehört. „Einige Bewohner freuen sich, dass sie nun viel häufiger mit einem Mitarbeiter spazieren gehen. Andere lehnen die Begleitung ab. Dann können die Kollegen nur auf die Konsequenzen verweisen, dass im schlimmsten Fall eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten ist“, sagt Brinkmann.

Regelungsmarathon

Zu Beginn der Krise sind fast pausenlos – auch am Osterwochenende – neue Verordnungen, Weisungen und Informationen zur Umsetzung des Infektionsschutzes bei der Stiftung eingetroffen. Mehrere Krisenstäbe sind gebildet worden, um die Herausforderungen zu bewältigen. „Manchmal müssen wir mit sieben Gesundheitsämtern und Aufsichtsbehörden nacheinander telefonieren. Das ist aufwendig, aber so gelingt mit allen Behörden eine gute Abstimmung und Zusammenarbeit“, berichtet Uwe Thünemann, der für die Wohnangebote in OWL und im Ruhrgebiet verantwortlich ist. Mehr als 2.100 Personen im Alter von 2 bis 91 Jahren nutzen diese Angebote.

Abwägung notwendig

Wer kann noch selbst zum Einkaufen gehen, wer sollte sich lieber etwas mitbringen lassen? „Diese Frage diskutieren wir im privaten Umfeld, aber sie stellt sich auch bei Menschen mit Behinderung. Das Alter alleine ist nicht entscheidend, sondern die Frage, wer Vorerkrankungen hat“, betont Thünemann. Die Abwägung zwischen Lebensqualität und Infektionsschutz sei schwierig, aber nötig. Eigentlich werde die Selbstständigkeit großgeschrieben. Jetzt müssten Mitarbeiter Einkäufe übernehmen, um Infektionen zu vermeiden.

Quarantäne

Für diesen Fall hat der Krisenstab Konzepte und Checklisten erstellt, um die Planung der Quarantäne- und Isolierbereiche für jedes Gebäude zu erleichtern. Zusätzlich sind zwei Internate des Bildungswerkes, die zurzeit nicht gebraucht werden, und der Therapiebereich im Haus Bethanien hergerichtet: „Wir haben jedes Reservebett erfasst, Ausstattung, Hilfs- und Verbrauchsmittel wie Beistelltische oder reißfeste Müllsäcke für gebrauchte Papiertaschentücher aus Beständen oder durch Neukauf organisiert und für die Isolierstation in Bethanien ein Mitarbeiter-Team eingeteilt,“ erklärt Diakon Ralf Störmer in diesem Zusammenhang. Er ist ebenfalls im Krisenstab tätig.

Unterstützung gefragt

Einen gewissen Ausgleich schaffen stiftungsweit rund 300 Mitarbeiter aus Werkstätten, Therapie und Tagesstruktur, die jetzt in den Wohnbereichen tätig sind. „Die Einarbeitungsphase war eine besondere Herausforderung, weil sich die Mitarbeiter untereinander oft nur flüchtig kannten, die Arbeitsabläufe an die neue Situation angepasst und gleichzeitig den neuen Kollegen erklärt werden mussten“, sagt Diakon Burkhard Hielscher, der für die Wohnangebote im Altkreis Lübbecke verantwortlich ist.

Der Garten als Segen

Einmal mehr bewährt sich in der Corona-Krise der Garten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und schweren Traumafolgestörungen, der Dank der Weihnachtsspende 2018 der Leser des WESTFALEN-BLATTES abwechslungsreich mit Entspannungs- und Bewegungsbereichen, einer großen Feuerschale und Gewächshaus gestaltet werden konnte: „Das ist das Beste, was wir den Kindern jetzt bieten können. Der Garten ist ein Segen und verhindert Streit und Krisen“, berichtet Diakonin Susanne Kramer, die als Heilpädagogin in der spezialisierten Wohngruppe in Volmerdingsen arbeitet.

Heimarbeit statt Werkstatt

Für die Werkstätten besteht noch bis zum 3. Mai ein Betretungsverbot. „Wir sind dabei, Konzepte zu erarbeiten, um zumindest einem Teil der Mitarbeitenden mit Behinderung die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen. Nötig ist eine verantwortungsvolle Balance zwischen Teilhabe am Arbeitsleben und Infektionsschutz. Der Werkstattbesuch wäre unverantwortlich, wenn jemand die Abstandsregeln nicht einhalten kann oder das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes nicht akzeptiert oder medizinische Gründe dagegensprechen“, berichtet Bernd Wlotkowski und weißt auf die Heimarbeit hin: „Eigentlich ist uns die Trennung der Lebensbereiche wichtig. Jetzt haben wir aber Arbeitsmaterialien in die Wohnhäuser transportiert. So können wir Aufträge, für die keine Maschinen benötigt werden, für unsere Industriekunden erledigen, aber vor allem auch Teilhabe am Arbeitsleben und sinnvolle Beschäftigung schaffen.“

Erste Lockerungen

Die ersten Lockerungen betreffen im Wittekindshof wenige Bereiche. Das Berufskolleg besuchen seit Donnerstag angehende Erzieher sowie Auszubildende in Heilerziehungspflege, die an Prüfungsvorbereitungen teilnehmen. Für alle anderen erfolgt der Unterricht weiter cloudbasiert und online. Das Bildungswerk und die Berufsbildungsbereiche der Werkstätten halten telefonisch, postalisch oder digital Kontakt und verschicken Arbeits- und Lernmaterialien. Die Diakonenschule stellt auf Einzelprüfungen um. Die Kindertagesstätten und Förderschulen bieten weiter Notbetreuung.

Medizinische Behandlungen

Das Medizinische Behandlungszentrum für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) bietet, soweit es sinnvoll und möglich ist, Videosprechstunden an, und führt die übrigen Untersuchungen im Medizinischen Zentrum unter strengen Hygienevorschriften durch. Das gilt auch für die Therapeutischen Praxen für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie, die Patienten aller Krankenkassen mit entsprechender Heilmittelverordnung (Rezept) des behandelnden Arztes wieder behandeln.