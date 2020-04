Sie bietet Platz für Abstand: Der Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss für Stadtentwicklung könnten im Mai in der Wandelhalle im Kurpark tagen. Statt des Stadtrates soll im Mai auch der Hauptausschuss zusammenkommen. Auch er könnte dort statt im Rathaus I am Ostkorso beraten.

Bad Oeynhausen (WB/cb). „Wir werden uns am 11. Mai wieder zur ersten Präsenzsitzung der SPD-Fraktion in der Corona-Zeit zusammenfinden.“ Das hat SPD-Fraktionschef Olaf Winkelmann nach der jüngsten Telefonkonferenz seiner Fraktion angekündigt. Die Sitzung wird mit allen Hygienebestimmungen und dem geforderten Abstand mit etwa 20 Personen im großen Sitzungssaal im Rathaus I stattfinden.

„Es stehen einige wichtige Gremiensitzungen an“, führt Winkelmann weiter aus. Gestartet wird am 4. Mai, mit dem Ältestenrat. Dort werde beraten, ob statt des kompletten Rates besser nur der Hauptausschuss tagen sollte, so wie es im NRW-Pandemiegesetz ausdrücklich vorgesehen sei.

Dazu müssten alle Bad Oeynhausener Ratsmitglieder namentlich per Post entscheiden. „Eine sinnvolle Entscheidung“, wie die SPD-Fraktion in ihrer Telefonkonferenz mehrheitlich entschieden hat. „Diese in der Form außergewöhnliche Kompetenz-Übertragung auf den Hauptausschuss ist auf die aktuelle Corona-Lage zurückzuführen“, meint der Fraktionschef. In diesem Zusammenhang habe das Land NRW zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um durch Vermeidung notwendiger Kontakte die An­steckungsgefahren zu reduzieren.

Weniger Mitglieder

Eine dieser Maßnahmen ziele auf die Handlungsfähigkeit der kommunalen Gremien. In den Räten und Fachausschüssen treffen sich üblicherweise Bürger, um über die weitere Entwicklung der Stadt zu beraten und auch über den richtigen Weg zu entscheiden. Der Landtag habe daher ermöglicht, „für die Dauer der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“ die Entscheidungskompetenzen des Rates auf den Hauptausschuss zu übertragen. Weniger Mitglieder bedeuteten weniger Ansteckungsgefahr.

In Bad Oeynhausen bedeute dies, dass die 18 Mitglieder des Hauptausschusses – befristet bis Mitte Juni – anstelle der 45 Ratsmitglieder entscheiden könnten. Hinzu kämen zur Sitzung nach Beschreibung von Winkelmann Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter der Lokalpresse, Gäste und interessierte Bürger. „Es ist ersichtlich, dass eine Ratssitzung mit mehr als 60 anwesenden Teilnehmern erheblich mehr Probleme für eine Einhaltung der Abstandsregelungen verursacht, als ein Hauptausschuss mit deutlich weniger Teilnehmern“, erklärt er.

Vertretung bei Risikogruppe

Und keine Fraktion käme zu kurz, da im Hauptausschuss die Mehrheitsverhältnisse des Rates genau abgebildet werden. Zudem könnten sich Ausschussmitglieder – sofern sie einer Risikogruppe angehören – vertreten lassen. „Ganz anders als im Rat, wo persönliche Präsenzpflicht besteht“, erläutert Winkelmann.

Weitere Sitzungen der Kommunalpolitiker stehen an am Dienstag, 19. Mai, mit dem Jugendhilfeausschuss und am Mittwoch, 20. Mai, mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung. Winkelmann: „Die Verwaltung plant, beide Sitzungen in der Wandelhalle durchzuführen.“

Auch für den Hauptausschuss gehe die Tendenz in diese Richtung. Dann gehe es auch um die Kostenfreiheit der Elternbeiträge in den Kindergärten für den Mai. „Ein sinnvoller Vorschlag von Bürgermeister Achim Wilmsmeier, den wir unterstützen.“ Dies führe zu einer Entlastung der Eltern in schwierigen Zeiten.

Wichtige Entscheidungen stehen an

Viele wichtige Entscheidungen stünden auch im Baubereich an, daher die ASE-Sitzung am 20. Mai. „Vom barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, über die Sanierung des Gehwegs an der Bergkirchener Straße, viele Bebauungspläne bis hin zu einem Förderprogramm für die energetische Sanierung von Privathäusern stehen viele Tagesordnungspunkte an, die demnächst entschieden werden müssen”, sagt Winkelmann.

„Ferner werden wir uns in der nächsten SPD-Fraktionssitzung am 11. Mai auch unterhalten, inwiefern in den Sommermonaten eine Öffnung des Hallenbades Rehme ermöglicht werden kann“, sagt er. Er lobt die Stadtwerke für die zügige Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Die SPD ist der Überzeugung, dass eine Eröffnung dann umgesetzt werden sollte, wenn die Landesvorgaben entsprechende Möglichkeiten anbieten. „Dies kann zur Entlastung der allgemeinen Situation führen und würde sicherlich viele schwimmbegeisterte Menschen freuen“.