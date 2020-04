Bad Oeynhausen (WB). Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke sowie ein Brandsachverständiger haben am Donnerstagvormittag das nach einem Feuer in der Nacht zu Dienstag schwer beschädigte und seitdem unbewohnbare Wohn- und Geschäftshaus in der Weserstraße untersucht. Dabei konnten die Ermittler laut Polizei keine Spuren feststellen, die auf eine technische Ursache hinweisen. Vielmehr gehen die Spezialisten mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Brandstiftung aus.