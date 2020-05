Bad Oeynhausen (WB). In der Europawoche vom 2. bis zum 10. Mai haben sich die Schüler der Europaschule Bad Oeynhausen eine besondere Aktion ausgedacht: Unter dem Motto „Show Solidarity“ (zu deutsch: „Zeigt Solidarität“) möchten die Schüler ihren Austauschpartnern in ganz Europa Mut zusprechen und Nähe zeigen.

Auf selbst gestalteten Postkarten und in der Landessprache des jeweiligen Partnerlandes schreiben sie ihre Gedanken nieder und teilen sich so ihren europäischen Freunden mit. „Ein Großteil unserer Schülerschaft kann leider seit Wochen nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Viele machen sich große Sorgen, auch um ihre Freunde in unseren Partnerschulen, wie beispielsweise um die Schülerinnen und Schüler der Partnerschule IES Manuel Losada Villasante in Carmona, Spanien“, sagt Saskia Hofbauer, kommissarische Europaschulkoordinatorin. Die Schüler seien sehr traurig, dass kein persönlicher Kontakt mit ihren Freunden im Ausland möglich sei. „Aber sie möchten mit dieser Aktion zeigen, dass man aneinander denkt“, betont Lehrerin Saskia Hobauer.

„Die Europaschule ist von der Covid-19-Krise besonders betroffen, was die Zahl der Kurs- und Austauschfahrten betrifft, daher möchten wir jetzt in diesen schweren Zeiten des ‚Social Distancing‘ den europäischen Gedanken in der Europawoche leben und für unsere Freunde präsent sein“, sagt Dirk Rahlmeyer, Leiter der Europaschule. Wann und in welcher Form Kurs- und Austauschfahrten wieder möglich sein würden, sei zurzeit ungewiss.