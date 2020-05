Eine weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen: Unter Auflagen ist von diesem Donnerstag an auch der Spielplatz am Siel wieder für Kinder geöffnet. Foto: Stadt Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (WB). Die Spielplätze im Stadtgebiet sind von diesem Donnerstag an wieder geöffnet. „Ich freue mich, dass wir den Kindern damit wieder Spielmöglichkeiten in der Stadt öffnen können“, sagt Bürgermeister Achim Wilmsmeier zur Änderung in der Rechtsverordnung des Landes NRW. Die Stadtwerke bereiteten alles Notwendige vor. Sie entfernten zum Beispiel die Absperrungen an einzelnen Spielplätzen.