Rendezvous an der Stacheldraht-Barriere: Diese Aufnahme aus der Besatzungszeit in Bad Oeynhausen ist vermutlich nahe der Südbahn entstanden. Foto: Stadtarchiv Bad Oeynhausen

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Mit der bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa zwar offiziell zu Ende. Für die Menschen in Bad Oeynhausen waren die unmittelbaren Folgen allerdings bis 1954 zu spüren. Am 12. Mai 1945 begann die neun Jahre dauernde Besatzung eines Großteils der Innenstadt durch die britische Rheinarmee.