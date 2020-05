Leere Klassenräume und Flure, Desinfektionsmittel an jedem Eingang: So sieht der Schulalltag von Silas Ekelhoff rund um das Abitur aus, das er am Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen macht. Hier steht er vor dem Haupteingang seiner Schule. Foto: Silas Ekelhoff

Von Silas Ekelhoff

Bad Oeynhausen (WB). Hätte jemand vor einem Jahr zu mir gesagt, dass Schüler mit Sicherheitsabstand in das Schulgebäude gehen und Desinfektionsmittel am Eingang angeboten wird, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht und ihm kein Wort geglaubt. Heute ist die Situation real und deswegen irgendwie auch wirklich beängstigend.

Vor zwei Monaten noch unvorstellbar

In Abständen von zehn Minuten werden die Teilnehmer verschiedener Kurse in das Schulgebäude gelassen, um möglichst Begegnungen zu vermeiden. Das linke Treppenhaus soll für den Zugang zu den Unterrichtsräumen genutzt werden, das rechte für das Verlassen des Gebäudes – komisch. Eine menschenleere Pausenhalle dient heute als Stellplatz für Desinfektionsmittel und Warnschilder. Vor zwei Monaten standen hier noch hunderte Schüler dicht an dicht aneinander – heute unvorstellbar. Damals gehörten das bevorstehende Abivarieté oder der Abiball zu den Hauptgesprächsthemen. Denn keiner ahnte, dass auch wir Betroffene einer weltweiten Pandemie sein werden, die dafür gesorgt hat, dass die bei uns beliebten Abi-Veranstaltungen höchst wahrscheinlich Geschichte sind.

Zurück im Unterricht

Genauso wenig haben wir damit gerechnet, dass wir nach den Osterferien wieder zurück zur Schule müssen und sich unsere Abi-Prüfungen um drei Wochen verschieben werden. Und so standen wir vor einer Situation, die nicht planbar ist. Eine neue, ungewohnte Situation, die uns aber auch ermöglicht hat, mit Lehrern und Mitschülern ins Gespräch zu kommen. Natürlich haben wir jederzeit die Möglichkeit gehabt, per E-Mail unsere Lehrer zu kontaktieren, aber das Lernangebot in der Schule macht die Kommunikation doch erheblich einfacher. Vielleicht ein Grund, warum das freiwillige Lernangebot von vielen Abiturienten angenommen wurde – in einigen Fächern mehr, in manchen weniger. Zum Schutz der Schüler haben sich viele Lehrer dazu entschieden, während des Unterrichts selbst gemachte Masken zu tragen – ein ungewöhnliches Bild und nach einer Stunde Unterricht müssen sich viele Lehrer erst mal eine kurze Atem-Pause genehmigen.

Maximal elf Leute pro Kurs

Viele haben gedacht, dass mit dem Unterrichtsangebot auch wieder ein wenig Normalität zurückkehrt, aber dieser Schulalltag lässt sich nicht mit dem Unterricht vergleichen, den wir noch vor wenigen Wochen in der Schule hatten. Maximal elf Leute pro Kurs, Tische im Abstand von zwei Metern, keine Begrüßungen und keine langen Unterhaltungen nach dem Unterricht mit Freunden, sondern der direkte Weg nach Hause – so sah mein neuer Schulalltag aus. Ungewöhnliche Maßnahmen in einer ungewöhnlichen Zeit.

Positive Erfahrungen

Sicherlich habe ich mir für mein Abitur andere Umstände gewünscht, aber ich denke, mit dem dreiwöchigen Unterricht nach den Osterferien wurde eine Lösung gefunden, die viele Schüler bei der Vorbereitung auf die anstehenden Abiturprüfungen unterstützt hat. Das große Engagement der meisten Lehrkräfte, die sich umfangreich Gedanken gemacht haben, um eine produktive Unterrichtseinheit zu garantieren, muss dabei positive erwähnt werden.

Individuelle Lösungen

Bei bestimmten Fächern lässt sich natürlich darüber streiten, ob der Unterricht in der Schule zwingend notwendig war, aber insgesamt war das Lernangebot eine tolle Chance, schwierige oder unklare Themen gemeinsam mit den Lehrern zu wiederholen. Der Austausch vor einer Prüfung ist generell die beste Art der Vorbereitung. Allerdings muss man in diesen Tagen auch an die Schüler und Lehrer denken, die aufgrund von Vorerkrankungen oder dem Zusammenleben mit Risikopatienten nicht am Unterricht teilnehmen konnten. An meiner Schule sind jedoch Lösungen gefunden worden, indem die Lehrkräfte den Schülern Protokolle der Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt haben. Es ist die Frage, ob es ähnliche Maßnahmen auch in anderen schulischen Einrichtungen gibt und ob diese letztendlich dazu beitragen, dass eine möglichst große Chancengleichheit für alle Prüflinge entstanden ist.

Das sagt der Schulleiter

Dr. Tom van de Loo, Leiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Bad Oeynhausen, blickt zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. „Der Unterricht für unseren Abschlussjahrgang verlief in den vergangenen drei Wochen völlig reibungslos“, resümiert Tom van de Loo. Die Organisation habe sich bewährt und die Schülerinnen und Schüler hätten sich an die Abstandsregeln gehalten. Er ist davon überzeugt, dass mit dem Unterricht nach den Osterferien ein faires Angebot für alle Schüler, die ihr Abitur in diesem Jahr anstreben, geschaffen worden ist. „Es gibt keine qualitativen Unterschiede im Vergleich zu den früheren Jahrgängen“, glaubt der Schulleiter.

Seit diesem Montag (11.Mai) bekommen auch die Schüler der Q1 wieder Unterricht am Immanuel-Kant-Gymnasium. „Die Lernplattform Office 365 hat sich in den vergangenen Wochen bewährt, aber sie ersetzt nicht den regulären Unterricht“, erklärt der Schulleiter. Maximal 15 Schüler pro Kurs oder Klasse sollen gemeinsam unterrichtet werden, damit der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann.

So sehen es Mitschülerinnen:

Lara Stille (18, LK-Fächer Mathe und Pädagogik, drittes Abiturfach Deutsch und Englisch mündlich): „Ehrlich gesagt, war ich mir vor dem Unterricht nicht ganz sicher, welchen Effekt dieser haben soll und ob es sich lohnen würde zu kommen, was nicht an der Vorbereitung der Lehrer gelegen hat, sondern viel mehr an den gesetzten Maßstäben: Für eine gründliche Wiederholung reichen einmal die Woche 1,5 bis 2 Stunden Unterricht einfach nicht. Deshalb hoffe ich auch ein wenig, dass das Ministerium etwas Nachsicht mit uns hat und berücksichtigt, dass wir uns unter ungewöhnlichen Umständen vorbereiten mussten. Rückblickend kann ich sagen, dass durch den – wenn auch etwas unpersönlichen – Unterricht wieder eine Struktur in meinen Tagesablauf gekommen ist.“

Quynh-Sarah Nguyen (18, LK Fächer Deutsch und Kunst, drittes Abiturfach Mathe und Philosophie mündlich): „Desinfektionsmittel, zwei Meter Abstand und die Ungewissheit, ob unsere Abschlussfeiern überhaupt stattfinden werden. Das alles prägt die jetzige Situation für uns Abiturienten im Schulalltag, aber auch im privaten Alltag. Trotz allem aber finde ich es gut, dass wir vor den Prüfungen nun doch noch die Möglichkeit bekommen haben in die Schule zu gehen, um so viel Lernstoff wie möglich aufzuholen. Natürlich ist dies nicht der Schulalltag, den wir gewohnt sind, doch ich und bestimmt auch meine Mitschüler versuchen jetzt einfach, das Beste daraus zu machen.“