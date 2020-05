Ein Tank- und Rastplatz an der A30 in Eidinghausen? Für die Mitglieder der Ortsunion Eidinghausen (von links) Jürgen Stache, Dirk Büssing, Eike Büssing, Hartmut Vahle, Wilhelm Stein, Sonja Gerlach und Michael Strathmann nicht vorstellbar. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Bei den Tagesordnungspunkten 16 und 17 soll im Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) am kommenden Mittwoch, 20. Mai, von 18 Uhr an in der Wandelhalle darüber beraten werden, ob zwischen Altem Postweg und Heidkampweg sowie Tongrubenstraße der Bebauungsplan geändert werden soll.

Neben einem Wohngebiet könnte dort das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Kräfte der Stadtteile Eidinghausen-Wöhren und Dehme sowie eine Tank- und Rastanlage entstehen. Für letzteres liegt laut Vorlage der Verwaltung sogar schon eine Anfrage vor. Die Mitglieder der Ortsunion Eidinghausen fühlen sich von den Plänen überrumpelt und finden im Vorfeld des Ausschusses klare Worte.

„Viele Anwohner haben sich hier über viele Jahre gegen den Bau der Nordumgehung gewährt. Jetzt soll den Leuten auch noch eine Tank- und Rastanlage vor die Nase gesetzt werden“, berichtet Dirk Büssing, Vorsitzender der Ortsunion. Das könne die Ortunion so nicht mittragen und hofft dabei auf eine breite Unterstützung der anderen Parteien. Laut Unterlagen liegt eine Anfrage zum Bau einer Tankstelle mit kleiner Rastmöglichkeit vor, mit Anbindung an die A30. Im Stadtgebiet gebe es keine Tankstelle in derart direkter Anbindung an eine Autobahn, heißt es weiter.

„Solch ein Vorhaben ist noch nie Thema in den politischen Gremien gewesen“, sagt Dirk Büssing. Für ihn besteht die Gefahr, dass das Mischgebiet dazu dienen soll, dass dort statt Weidefläche „nicht ein kleiner, sondern ein großer Rastplatz für Lkw entstehen soll.“

Neues Feuerwehrgerätehaus

Hintergrund zu einem gemeinsamen Standort für die Löschgruppen Eidinghausen-Wöhren und Dehme: Die derzeitigen Feuerwehrstandorte der Stadtteile Eidinghausen und Dehme weisen dringliche bauliche Erneuerungs- beziehungsweise Erweiterungsbedarfe auf. Für die dazu geplante Zusammenlegung an einem größeren Standort findet sich in der nordöstlichen „Heidkämpe“ für die Stadtverwaltung ein äußerst geeigneter Standort.

„Gegen den Ausbau der Wohnfläche haben wir keine Einwände“, sagt Büssing. Auch eine „sinvolle Entwicklung der Fläche“ sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses würde die Ortsunion befürworten. „Das Gebiet kann unserer Ansicht nach für ein nicht wesentlich störendes Gewerbe erschlossen werden“, sagt Büssing.

Besonders kritisch sieht der Ortsunions-Vorsitzende bei den Plänen den Verbleib der Fußgänger- und Radbrücke über die A30. Wenn eine Zufahrt von der A30 zum Tank- und Rastplatz geschaffen werden soll, geschieht dies wahrscheinlich dort, wo die mühsam erkämpfte Brücke die Stadtteile Eidinghausen und Dehme verbindet“, sagt Büssing.