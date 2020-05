Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Neben dem Medical-City-Plaza am Hockeplatz soll nun mit dem „medicampus Bad Oeynhausen“ in der Innenstadt ein zweites Medizin-Zentrum in der Kurstadt entstehen. Das hat die IG Real Estate Asset Kappa GmbH aus Berlin als neuer Eigentümer des City-Centers mitgeteilt.

Entstehen soll zwischen Nordbahnhof und Kurpark anstelle eines zunächst angedachten Dienstleistungszentrums nun ein innovativer Medizin-Campus. Darüber hinaus sind Mietflächen für Gastronomie und Einzelhandel sowie ein Wohnraumkonzept Bestandteile der Planung. Kostenpunkt: 40 Millionen Euro.

Bereits 2021 soll das City-Center abgerissen werden . Mit einer erwarteten Nutzfläche von etwa 11.000 Quadratmetern soll der „medicampus“ das Erscheinungsbild zwischen Bahnhof und Kurpark von Bad Oeynhausen positiv gestalten und zur Belebung der Innenstadt beitragen. Etwa zwei Drittel der Nutzfläche soll für Mieter aus dem Gesundheitswesen bereitgehalten werden.

„Wir müssen Gesundheitsversorgung neu, digital und vernetzt denken“, teilt Christian R. Ernst, für die Vermietung verantwortlicher Geschäftsführer der Investorengruppe mit. Daher sei ein abgestimmtes Vorgehen und eine effiziente Nutzung der räumlichen Nähe wichtig. Wenn beispielsweise eine hochmoderne orthopädische Tagesklinik einziehe, würden ein Sanitätshaus, ein Physiotherapiezentrum und eine Apotheke ergänzend Sinn machen.

Neubau unumgänglich

Zudem möchten die Investoren die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Mediziner vor Ort fördern und vorantreiben. Damit dies gelingt, werde eine Gruppe von renommierten Beratern die Konzeption und Umsetzung des „medicampus“ begleiten, „darunter namhafte Experten aus dem Gesundheitswesen, digitalen Gebäudemanagement sowie aus der Medizintechnik“, heißt es seitens der Investoren.

„Um dem Anspruch an ein hochmodernes Gesundheitszentrum gerecht zu werden, kommt nur ein Neubau in Frage“, erklärt Christian R. Ernst. „Hier waren wir uns mit unserem ersten Mietinteressenten, einem internationalen Anbieter von Healthcare-Diensten, einig.“ Nur mit einem Neubau könnten die Ansprüche an hochmoderne Diagnostik-, Therapie- und Operationsmethoden ebenso erfüllt werden, wie die Wünsche nach ökologischer Gebäudetechnik mit neuesten Hygienekonzepten und individuellen IT-Lösungen.

Erste Gespräch mit künftigen Mietern

Mit ihren künftigen Mietern wollen Vertreter der IG Real Estate Asset Kappa GmbH daher „frühzeitig in Abstimmungsprozesse treten, technologische, räumliche und digitale Bedürfnisse erfragen und sie in die Bauplanungen einbeziehen.“ Der Neubau soll dann auch beispielsweise „die räumliche und technische Unterbringung des größten derzeit in der klinischen Anwendung befindlichen und mit 24 Tonnen auch schwersten MRT“ ermöglichen. Auch der Aufbau eines MR-Cockpits, wie es derzeit in der Uniklinik Essen im Einsatz sei, sei machbar. Mit einem solchen Cockpit ließen sich diagnostische Abläufe effizienter koordinieren.

Erste Gespräche mit weiteren potenziellen Mietern seien bereits aufgenommen. Insgesamt soll der „medicampus“ aus fünf Gebäudeeinheiten bestehen, von denen zwei als Wohngebäude gegenüber dem Kurpark „mit eigener Gartenebene genutzt werden könnten“. Neben Apartments und Mitarbeiterwohnungen sei auch ein Bereich mit barrierefreien Wohnräumen vorgesehen.

Etwa 3000 Quadratmeter Mietfläche stünden für Gastronomie- und Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss in der Fußgängerzone bereit. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres sollen nähere Angaben zum Neubau gemacht werden. Wichtig sei den Investoren der Dialog mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung. Im Frühjahr 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Das sagt die Stadt

„Wir freuen uns über jedes Projekt, das hilft, die Innenstadt zu beleben und erwarten gespannt die Antragsunterlagen der Investoren. Ob und inwieweit das Projekt auf dem Gelände des City-Centers eine Konkurrenz für ein ähnliches Vorhaben am Hockeyplatz darstellt, bleibt abzuwarten. Zu den jetzt konkret vorgestellten Plänen eines Medizincampus hat es bisher weder mit mir als Bürgermeister noch mit dem technischen Rathaus Gespräche gegeben“, sagt Bürgermeister Achim Wilmsmeier.