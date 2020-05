Wilhelm Nolting (71), Vorsitzender des Vereinsringes Dehme, steht an einer Tafel auf der Fläche über dem Hahnenkamptunnel. Die Stadtwerke haben sie dem Vereinsring ersetzt, nachdem ihr Vorgänger im Zuge eines Tankstellenprojektes weichen musste und dann zunächst nicht wieder aufgestellt worden war. Die Tafel erinnert an das Jubiläum 900 Jahre Dehme. Foto: Lydia Böhne

Von Claus Brand

Vereinsring Dehme

„Es ist das Miteinander, das Gespräch, der Austausch über das, was im Dorf passiert. Das fehlt mir“, sagt Wilhelm Nolting. Der 71-jährige ist Vorsitzender des dortigen Vereinsringes, dem 16 Vereine, aber auch Institutionen, lose Zusammenschlüsse, auch die Kirchengemeinde sowie die Ortsverbände von SPD und CDU angeschlossen sind. Als Mitglied der CDU habe er erst jüngst zum Stadtverbandsvorsitzenden Kurt Nagel, ebenfalls Dehmer, gesagt: „Man hört nichts. Man sieht nichts. Man erfährt nichts. Wie soll sich überhaupt unser Bürgermeisterkandidat Lars Bökenkröger bekannt machen?“ Ein Grund auch dafür, dass Nolting für eine Verschiebung der Kommunalwahl im September ist.

Und mit Blick auf den September stellt sich für ihn eine weitere Frage: Was wird aus dem traditionellen Backfest auf dem Denios-Gelände, am ersten September-Wochenende? Nolting: „Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es ausfällt.“ Schließlich gelte eine entsprechende Vorgabe für Großveranstaltungen schon jetzt bis Ende August. „Entschieden ist über eine Absage aber nicht.“

Sich einmal zwanglos in einer Gastwirtschaft zum Gespräch und Austausch treffen können, ohne große Vorplanung, ob privat mit Freunden oder auf Vereinsebene, ob abends in der Woche oder am Sonntagvormittag: Darauf muss man zu Noltings Leidwesen nicht nur zu Corona-Zeiten verzichten. Dies sei auch schon zuvor weitgehend so gewesen, weil es Dorfkneipen, wie im ursprünglichen Verständnis, so kaum noch gebe. Und für die Vereinsebene gelte momentan nur: „Man entscheidet, was nicht stattfindet. Das war es dann aber auch schon.“

Vereinsring Wulferdingsen

„Einen Austausch auf Vereinsebene gibt es im Moment eigentlich nur, wenn man sich durch Zufall auf der Straße trifft, aber auf Abstand bleibt“, sagte Andreas Below. Der 45-jährige Bergkirchener ist seit einigen Jahren Vorsitzender des Vereinsringes Wulferdingsen. „Es ist eine befremdliche Situation, dass man keine Sitzungen abhalten kann.“ Er glaubt nicht, dass sich diese Situation schnell grundlegend bessern werde, befürchtet auch eine zweite Welle bei den Infektionen. Below: „Man hat Angst, dort hinzugehen, wo viele Menschen sind. Vor der Krise kannte man so eine Situation nur als Science Fiction, aus Filmen. Jetzt ist sie Realität geworden.“ Er empfinde sie wie ein zumindest „anthrazitfarbenes Tuch, das über uns schwebt.“ Auf Ebene des SPD-Ortsvereins habe es zwei Telefonkonferenzen per WhatsApp mit einer Handvoll Teilnehmer geben, über jeweils eine Stunde. „Das ist aber befremdlich. Man hört sich, aber man sieht sich nicht.“

Vereinsring Rehme

„Auf Vereinsebene ist viel weniger zu tun. Einerseits hat man fast schon Entzugserscheinungen, wenn man sich vor der Krise auf dieser Ebene stark engagiert hat. Andererseits schätze ich aber auch mal ein Wochenende, ohne jeden Termin, um mit meiner Frau die freie Zeit zu genießen, bei schönem Wetter zu Zweit zu grillen“, sagt Frank Helming (56). Als Selbstständiger betreibt er eine Versicherungsagentur, hat unter finanziellen Einbußen selbst nicht zu leiden, auch wenn das Arbeitsaufkommen geringer sei. Helming: „Ich leide mit, wenn man im Freundes- und Bekanntenkreis hört, dass Leute von Kurzarbeit betroffen sind, oder nicht wissen, wie sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen können.“ Die Kontakte im Vereinsring laufen per E-Mail. Helming: „Es liegt nichts an.“ Ausnahme: Jüngst war ein Beschluss dazu zu fassen, da sich ein Verein voraussichtlich zum Jahresende auflöst, weil es nicht gelingt, einen neuen Vorstand zu bilden.

Vereinsring Werste

„Viel zu berichten würde es nicht geben“, sagt Klaus-Heinrich Schwichow (68), Vorsitzender im Vereinsring Werste, mit Blick auf ein für Mitte Juni geplantes Treffen. Abgesagt ist es bislang nicht. Schwichow: „Da muss man abwarten.“ Auf Vereinsebene gebe es derzeit kaum Kontakte. Grundsätzlich sieht er das Pro­blem, für Treffen einen Tagungsort zu finden, wo man sich mit jeweils eineinhalb Meter Abstand und unter Einhaltung aller anderen Regelungen treffen könne. Gleiches gelte für eine Versammlung, die die Heimatfreunde für den 17. Juni geplant hätten. Zudem würden sich dann auch zum Großteil ältere Menschen treffen, die man im Rahmen der Pandemie zur Risikogruppe zähle. Auf eines freute er sich: Nach Klärung vieler Fragen war es möglich, mit seiner Frau für einen Aufenthalt in einer Ferienwohnung nach Cuxhaven zu reisen.

Vereinsring Eidinghausen

„Der Handball fehlt mir.“ Hinter diesen Satz setzt Axel Prüßner ein Ausrufezeichen. „Ohne ihn kann das Wochenende ganz schön lang werden“, meint der 51-Jährige, im Vorstand des HCE für den Freizeit- und Breitensport zuständig. Vor der Corona-Krise hat er jedes Wochenende die Spiele von vier bis fünf Teams, von der Jugend bis zur ersten Herren-Mannschaft, besucht und bei den Heim- und Auswärtsspielen der letzteren Mannschaft auch die Aufgabe der Vereins-Schiedsrichter-Beobachtung übernommen. „Das Nötigste findet statt“, sagt er mit Blick auf den Vereinsring, dem etwa zehn Vereine angehören und dessen Vorsitzender er seit Jahresbeginn ist. Prüßner: „In erster Linie geht es um Fragen danach, wann wieder Treffen möglich sind, auf Vereins- und Vereinsringebene?“ Vorerst werde dies wohl kaum der Fall sein, auch weil es kaum Räume gebe, in denen man vorgeschriebene Abstandsregeln einhalten könne. Nicht jeder Verein habe ein Vereinsheim. Das Bürgerhaus stehe vor dem Hintergrund der Veränderungen am Grundschul-Standort auch dem Vereinsring nicht zur Verfügung. Erste Gespräche dazu habe es mit dem Bürgermeister gegeben, „über einen Raum in der neuen Schule.“ Final sei aber nichts entschieden. „Das kann man auch nur im direkten Dialog“ meint er. Die ungewohnte Freizeit am Wochenende nutzt er für Spaziergänge, Gartenarbeit oder Renovierungsarbeiten, „vor allem aber auch verbringe ich sie mit meiner Frau.“

Vereinsring Oberbecksen

„Im Vereinsring hatten wir das Glück, Anfang März, also kurz vor der Zuspitzung der Corona-Lage noch eine Sitzung zu haben“, sagt dessen Vorsitzender Thomas Heilig. Neun Vereine gehören dem Zusammenschluss an. Für die Vereine sei viel auf der Strecke geblieben, vom abgesagten Osterfeuer bis zum abgesagten Schützenfest. Das belaste sie auch finanziell, angesichts fehlender Einnahmen. Heilig: „Vielleicht lassen sich ja manche Feste mit einem veränderten Ansatz auch später nachholen.“ Problem bleibe dabei die Ungewissheit, wann dies möglich sein wird, seien Großveranstaltungen beispielsweise bis Ende August verboten. Der 56-Jährige stuft sich aufgrund einer Vorerkrankung selbst als Risikopatient ein. Er hält den Lock Down mit rigorosen Einschränkungen auch deshalb für richtig. Die jüngsten Demonstrationen zu den Einschränkungen sieht er zwiegespalten: „Jeder hat das Recht, seine Meinung kund zu tun. Jeder darf demonstrieren. Aber dann muss man sich an Abstands- und Hygieneregeln hatten.“ Er hat Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Ein zweiter Shut Down werde „länger und härter“ ausfallen. Der Austausch zwischen den Vereinen erfolge derzeit in der Regel telefonisch. Zusätzliche freie Zeit verbringt er bevorzugt mit seiner Frau. Und nachdem er Anfang des Jahres eine Hand-OP hatte, nutzte er die Zeit zu Hause, um im Garten Versäumtes nachzuholen.