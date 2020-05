Andreas Brante steht inmitten der neuen Bäckereifiliale in der Innenstadt. Durch die Fensterfront im Hintergrund ist die Herforder Straße zu erkennen. Die Eröffnung hält der Bäckermeister für nach Pfingsten realistisch. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Ursprünglich wollte Andreas Brante am 1. Mai die Türen der neuen Bäckereifiliale öffnen. Der Betrieb zieht innerhalb der Klosterstraße 2 nur wenige Meter weiter in die Räume des ehemaligen Schuhgeschäftes Quick Schuh um (diese Zeitung berichtete). Die Corona-Pandemie hat seinem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einen neuen Eröffnungstermin stellt der Feinbäckermeister nach Pfingsten in Aussicht – wenn alles gut läuft.