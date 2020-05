Wie spiegelt sich die Krise in Anrufen von Frauen bei Ihnen wieder?

Karl Rahlmeyer : Kurz gesagt, der Druck in den „vier Wänden“ steigt. Frauen fragen mich, „Wo bleibt der Rettungsschirm für uns?“ und meinen damit vor allem die weggebrochene Kinderbetreuungsmöglichkeit. Denn bis auf die Notplätze für so genannte systemrelevante Berufe und vorsichtige Öffnungen für bestimmte Zielgruppen sind alle anderen auf sich gestellt. Im Extremfall betreuen Mütter und auch Väter zeitgleich Vorschulkinder, machen die Beschulung und arbeiten obendrein im Home Office. Das ist eine enorme Herausforderung, die auf Dauer nicht durchzuhalten ist und zu Überlastung für alle führen wird. Auch wird die fehlende Planbarkeit beklagt, da alle Aussagen zu Öffnungen nicht wirklich verlässlich sind, weil sie immer unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Corona-Fallzahlen stehen.

Befürchten auch Sie im Zuge der Corona-Krise eine Zunahme von Gewalt an Frauen oder wird das Problem übertrieben dargestellt?

Rahlmeyer : Ich stehe im Austausch mit den Frauenhäusern und den Beratungsstellen im Kreis Minden-Lübbecke. Die letzte Telefonrunde dazu habe ich am vergangenen Donnerstag geführt und erfahren, dass für beide Einrichtungen derzeit ein Aufnahmestopp besteht. Das wird auch auf der Internetseite www.frauen-info-netz.de so angezeigt. Freie Plätze in der Region gibt es aktuell nur im Frauenhaus Gütersloh. Die Beraterinnen schildern mir, dass es sofort telefonische Anfragen gibt, sobald sie für ihre Einrichtung einen freien Platz auf der Internetseite anzeigen. Ob sich daraus eine Zunahme von Gewalt an Frauen aufgrund der Corona-Krise zurückschließen lässt, kann ich gegenwärtig nicht sagen. Dazu sind die Zahlen noch nicht verlässlich genug. Wirkliche Erkenntnisse zu steigenden Fallzahlen liegen nach Meinung der Fachstellen frühestens am Jahresende vor.

An wen sollten sich Frauen in einer Krisenlage wenden?

Rahlmeyer : Sie sollten sich unbedingt Hilfe holen. Im Akutfall – wenn möglich – unter der Telefonnummer 110 bei der Polizei. Alle Frauenberatungsstellen, die Frauenhäuser und die Beratungsstellen bei sexualisierter Gewalt führen derzeit Telefon- und Onlineberatungen durch. Für ein Erstgespräch stehe auch ich zur Verfügung, um gemeinsam einen Zugang im Hilfenetzwerk zu finden.

Welche Nachteile haben Frauen in dieser Krise mit Blick auf die Stichworte Job, Kurzarbeitergeld, Kinderbetreuung und Familie?

Rahlmeyer : Ich befürchte tatsächlich eine „Rolle rückwärts“ bei der Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben mit allen damit verbundenen Nachteilen bis hin zur Altersarmut. Denn machen wir uns nichts vor, es sind vor allem Frauen, die mangels regelmäßiger Kinderbetreuung und konstanter Beschulung zu Hause bleiben. Auch beim Kurzarbeitergeld wird es Frauen härter als Männer treffen. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern liegt immer noch bei etwa 20 Prozent und 60 oder 67 Prozent von wenig Einkommen bedeutet noch weniger Einkommen. Auch in den Familien besteht häufig noch ein Ungleichgewicht bei der Aufteilung von Haus- und Sorgearbeit zu Lasten von Frauen.

Wenn Frau angesichts derzeit oft vorhandener Mehrbelastung einfach nur noch gestresst ist: Welchen alltagstauglichen Rat können Sie geben?

Rahlmeyer : Frauen sollten versuchen sich zu entlasten, in dem sie alle Familienmitglieder bei der Aufgabenerledigung beteiligen. Um die Sache spielerisch anzugehen, könnten zum Beispiel alle Aufgaben jeweils auf einen Zettel geschrieben und nummeriert werden. Dann wird solange gewürfelt bis die Aufgaben auf alle gerecht verteilt sind.

Ansonsten empfehle ich, sich trotz der stressigen Lage Auszeiten für Hobbys, sei es Sport, Musik, Lesen oder kreative Arbeit zu nehmen und darüber verbindliche Absprachen mit der Familie zu treffen. Das baut Stress ab, macht den Kopf frei und kommt der ganzen Familie zu Gute.

Wie gehen Sie selbst mit der Situation und daraus resultierenden Problemen um?

Rahlmeyer : Ich gehöre zur Risikogruppe und halte die Abstands- und Hygieneregeln ein. Im beruflichen Kontext versuche ich Ruhe zu bewahren und den Klientinnen so gut es geht beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Was muss sich nach der Krise für Frau ändern?

Rahlmeyer : Wir stellen fest, dass Frauen den Laden am Laufen halten, sei es zu Hause oder in systemrelevanten Berufen: im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Kinderbetreuung und in der Lebensmittelversorgung. Hier liegt die Beschäftigungsquote von Frauen bei mehr als 70 Prozent. Es gibt wenig gesellschaftliche Anerkennung und geringe Löhne. Das muss sich ändern. Es darf nicht bei Applaus und Lippenbekenntnissen bleiben. Alle Akteure sind gefragt, dringende Änderungen umzusetzen.

Welche Erfahrung nehmen Sie aus der Krise mit? Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Rahlmeyer : Das die erreichten Fortschritte in Sachen tatsächlicher Gleichstellung sehr fragil sind und in derartigen Krisenzeiten schnell kippen können. Vermeintlich überwundene Rollenmuster drohen dann für Frauen zur „neuen Normalität“ zu werden. Damit sich das nicht verfestigt, braucht es auch emanzipierte Männer, die zu einer Rollenüberwindung beitragen.

Hier bekommt Frau im Krisenfall Hilfe

Frauenschutzzentrum der AWO – Frauenhaus und Beratung in Krisensituationen :

Das Frauenschutzzentrum ist weiterhin via Mail und telefonisch zu erreichen: Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, Telefon 0571/23203, www.awo-minden.de

Frauenberatungsstelle des Hexenhauses – Frauenhaus und Beratung in Krisensituationen : Die Frauenberatungsstelle ist telefonisch aber auch in einer Onlineberatung zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen antworten innerhalb von 48 Stunden: Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, Telefon: 05772/9737 oder – 45, www.hexenhaus-espelkamp.de

Wildwasser – Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen : Wildwasser bietet erweiterte Sprechzeiten an, ist aber nur noch telefonisch oder via Mail zu erreichen: Montag 14 bis 17 Uhr, Dienstag 10 bis 13 Uhr, Donnerstag 13 bis 16 Uhr, Telefon 0571/87677, www.wildwasser-minden.de

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ : Telefon 08000/116016. Bietet ebenso eine Chat- und Onlineberatung, auch in Fremdsprachen, www.hilfetelefon.de

Hilfetelefon sexueller Missbrauch : Telefon 0800/2255530: Montag, Mittwoch und Freitag 9 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag 15 bis 20 Uhr, www.nina-info.de