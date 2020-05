Im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen gibt es in den nächsten Jahren eine Reihe von Projekten, die Sperrungen und Umleitungen für den Verkehr nach sich ziehen. Dazu gehört die Sanierung am Bahnübergang der Südbahn. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Corona-Pandemie hat vielerlei Auswirkungen. So treffen sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) zu ihrer öffentlichen Sitzung dieses Mal nicht im großen Sitzungssaal im Rathaus I. Abstände von eineinhalb Metern wären dort zwischen den politischen Vertretern nicht einzuhalten. Auf mehr Distanz gehen sie nun in der Aula im Schulzentrum Süd. Die Sitzung beginnt dort am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr. Im ASE wird über eine Reihe von Projekten beraten und entschieden. Die Verwaltung informiert zudem aus ihrer Sicht über einige aktuelle Entwicklungen.

Gehwegsanierung

Der vorhandene Gehweg an der Bergkirchener Straße, zwischen Glockenbrink und Böllingshöfen, hat eine Länge von etwa 800 Metern und einen Belag aus Gehwegplatten. Die Platten sind nach Beschreibung der Stadt „großflächig abgängig und zum Teil gebrochen, so dass durch hochstehende Kanten eine erhebliche Unfallgefahr besteht.“ Zur Feststellung der Ursache und Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes wurde im Sommer 2019 ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Im Ergebnis wurden unterhalb des Plattenbelags minderfeste Schichten aus frostempfindlichem und kontaminiertem Material ermittelt. Für die fachgerechte Sanierung des Gehweges sieht das Gutachten einen etwa 50 Zentimeter starken Ausbau des vorhandenen Materials vor. Danach sei der Untergrund zu verdichten und mit Schotter neu aufzubauen.

Aufgrund der starken Kontamination des Aushubmaterials (Deponieklasse I) sind laut Stadt im Rahmen der Baumaßnahme etwa 1000 Tonnen Boden gesondert zu entsorgen. „Dadurch erhöhen sich die zu erwartenden Baukosten auf 140.000 Euro“, heißt es in der Vorlage. Die Kosten könnten somit nicht mehr aus der dafür vorgesehen Haushaltsposition bestritten werden. Da aber beabsichtigt sei, die Baumaßnahme 2020 auszuschreiben und durchzuführen, sei es erforderlich, den Betrag von 140.000 Euro überplanmäßig bereitzustellen. Dieses sei möglich durch Minderauszahlungen im Bereich Verkehrsanlagen des Haushaltes bei der Investitionsmaßnahme Neubau Bismarckstraße (zwischen Kaiserstraße und Steinstraße, 100.000 Euro) sowie einer weiteren Minderauszahlung bei den Investitionen „Verkehrsanlagen unter Wertgrenze“ (40.000 Euro). Die Stadt macht den Politikern diesen Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, den Gehweg zu sanieren. 140.000 Euro werden überplanmäßig bereitgestellt.

Viele Baustellen

In den nächsten fünf bis sechs Jahren werden im Stadtgebiet zahlreiche Baumaßnahmen erfolgen. Sie werden nach Einschätzung der Stadt mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses einhergehen. Für die Sitzung hat sie einige Maßnahmen – siehe Grafik rechts – aufgelistet. Zu ihnen zählen unter anderem die Erneuerung der Werreumflut-Brücke, die Erneuerung der Bahnbrücken an der Steinstraße sowie der Herforder Straße, aber auch die Sanierung des Knotenpunktes Weserstraße/Detmolder Straße über die Südbahn. Ferner sind Leitungsnetze zur Ver- und Entsorgung zu erneuern oder zu sanieren.

Um verkehrslenkende Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Großbaustellen rechtzeitig und besser planen zu können, hat der Bereich Infrastrukturmanagement die Bauzeiten und die voraussichtlichen Verkehrsauswirkungen zusammengetragen und betreffenden Stellen – Polizei, Feuer- und Rettungswache, ÖPNV, Straßenbaulastträger – in einer Übersicht für die weitere Abstimmung zur Kenntnis vorgelegt.

Keine Verkehrszählung

Im Zuge der städtischen Verkehrsentwicklung und -steuerung sollten im Frühjahr 2020 eine Vielzahl an Verkehrszählungen erfolgen. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie – Schulschließungen, Schließung von Freizeiteinrichtungen, vermehrtes Home-Office – können nach Einschätzung der Stadt derzeit keine verwertbaren Verkehrszählungen erfolgen. Aktuell sei nicht davon auszugehen, dass vor den Sommerferien ein ausreichend großer Zeitraum ohne Einschränkungen für Verkehrszählungen zur Verfügung steht. Nach den Sommerferien hätten mehrere Bauprojekte ihren Start, so dass auch dann keine verwertbaren Zahlen erhebbar seien. Die Zählungen im Stadtgebiet würden auf unbestimmte Zeit vertagt.

Am Großen Weserbogen

Der Bereich Infrastrukturmanagement der Stadt bereitet Ausschreibungsunterlagen für die Erstellung eines Gehweges an der Straße Am großen Weserbogen vor. Sie sollen in den Sommerferien veröffentlicht werden. Die Bauarbeiten sind von September bis November 2020 vorgesehen. Das Projekt basiert auf einen Fraktionsantrag der Grünen.