Die Brücke über dem Sielwehr weist mittlerweile erhebliche Mängel auf. Nun soll ein Ersatzbau her. Foto: Claus Brand/Archiv

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Seit mehr als 15 Jahren ist die Umgestaltung des Sielwehres Thema in den politischen Gremien. Nun prescht die Stadtverwaltung mit einem vorgezogenen Brückenneubau neben dem Sielwehr nach vorne, um die wichtige Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen dem Stadtteil Werste und der Innenstadt auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten – und die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) folgen. Damit ist der Entwurf des Ingenieurbüros CES aus München von 2017 in Teilen hinfällig.