Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Noch etwas schüchtern tapst der Nachwuchs seiner Muffelwild-Herde hinterher: Anfang April sind die zwei Lämmchen, die den Bestand des Damwildgeheges in der Oeynhausener Schweiz erweitern, geboren worden. Schon in wenigen Wochen gibt es wieder Nachwuchs – fünf bis acht Damwildkälber werden erwartet. Das sorgt in Corona-Zeiten für einen Zustrom an Besuchern.