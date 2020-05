Momentaufnahme auf dem Recyclinghof am Ruschpohlkamp am Samstagmorgen: Dr. Thomas Steinert (rechts) gibt schadstoffhaltigen Abfall bei Markus Aßmann (Kreisabfall-Verwertungs-Gesellschaft) ab. Foto: Finn Heitland

Von Finn Heitland

Bad Oeynhausen (WB). Farben, Lacke, Lösungsmittel, Akkus und andere schadstoffhaltige Abfälle: Nach zwei Monaten Pause in Folge der Corona-Pandemie konnten Bad Oeynhausener Bürger, und nur sie, sie am Samstag erstmals wieder auf dem Recyclinghof der Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) am Ruschpohlkamp abgeben. Und das Interesse war groß.