Bad Oeynhausen/Minden (cm). Nachdem am Sonntagmorgen ein 73-Jähriger Mindener seine Ehefrau getötet haben soll und sich anschließend über den Polizeinotruf stellte, ermitteln Bielefelder Kriminalbeamte zu zwei weiteren Gewalttaten, die sich in Minden und Bad Oeynhausen ereigneten.

Wie die Bielefelder Polizei auf Nachfrage bestätigte, kam es am Sonntagabend in Minden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wertete den Streit als versuchtes Tötungsdelikt und nahm die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf. Nähere Umstände sind bislang unklar.

Im Bad Oeynhausener Süden fiel in der Nacht zu Montag eine Frau einer Auseinandersetzung zum Opfer. Gegen 0.45 Uhr meldete sich der Tatverdächtige bei der Polizei. Er wurde in seiner Wohnung an der Brüderstraße festgenommen. Die Bielefelder Mordkommission nahm ebenfalls ihre Ermittlungen auf. Weitere Informationen wollen Staatsanwalt Christoph Mackel und die Bielefelder Polizei am Montagnachmittag bekanntgeben.