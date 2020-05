Von Jenny Karpe

Bad Oeynhausen/Löhne(WB). Vögel zwitschern, die Sonne lugt ab und an hervor – auf den Minigolfplätzen in Löhne und Bad Oeynhausen könnte es ein ganz normaler Tag sein. Nach einer zweimonatigen Corona-Pause dürfen beide Anlagen seit etwas mehr als einer Woche wieder öffnen – es mangelt jedoch an Besuchern.