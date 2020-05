Das Schullandheim Bad Oeynhausen-Werste in Cuxhaven an der Nordsee ist seit mehr als 60 Jahren ein beliebtes Reiseziel für Familien, Schulen und Reisegruppen. Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Einrichtung nun bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Konkrete Auflagen für eine Öffnung fehlen. Foto: WB/dpa

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen/Cuxhaven (WB). So hat sich der Schullandheimverein Bad Oeynhausen-Werste das letzte Jahr der 60-jährigen Pacht der Herberge in Cuxhaven an der Nordsee nicht vorgestellt. Coronabedingt bleibt das Haus nahe der Strandpromenade vorerst bis Ende der Sommerferien geschlossen. Doch das bedeutet nicht das Ende des Schullandheimes; denn durch eine Sondergenehmigung der Stadt Cuxhaven ist die Pacht für das Grundstück um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2025 verlängert worden.