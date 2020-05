Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Postweg in Eidinghausen ist am Freitagabend eine Radfahrerin (58) gestorben. Eine weitere Frau (57) wurde mit einem Rettungshubschraubers in eine Klinik nach Bielefeld geflogen. Sie schwebt in Lebensgefahr.