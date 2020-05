Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Postweg in Eidinghausen ist am Freitagabend eine Radfahrerin gestorben. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen.

Ein Autofahrer, der Augenzeugen zufolge Schlangenlinien gefahren war, hatte laut Polizei auf Höhe der Hausnummer 59 um 17.26 Uhr zwei Radfahrerinnen erfasst. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Dehmer Spange unterwegs. Eine der Fahrradfahrerinnen wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge frontal erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer Verletzungen.

Unfallursache ist noch unklar

Die zweite Radfahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Bielefeld geflogen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Autowrack befreien. Er wurde ins Johannes-Wesling-Klinikum Minden gebracht.

Während der Rettungs-, Sicherungs- und Bergungsarbeiten war ein Teil des Alten Postwegs für mehrere Stunden gesperrt. „Augenzeugen und Angehörige werden seelsorgerisch betreut“, sagte Polizeihauptkommissar Oliver Menge-Ritz von der Bad Oeynhausener Wache.

Im Einsatz waren auch die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Bad Oeynhausen mit acht Einsatzkräften sowie die Löschgruppen Eidinghausen mit 15 Personen und die Löschgruppe Werste mit 20 Einsatzkräften. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang und zur -ursache laufen derzeit noch.