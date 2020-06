Bad Oeynhausen (WB). Als Erste in Deutschland behandeln Kardiologen am Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) NRW, Bad Oeynhausen, Patienten mit Herzrhythmusstörungen mit einer innovativen Kathetertechnik, die spezielle Eigenschaften von Industriediamanten nutzt. Die Patienten sollen so von der besseren Präzision und geringeren Eingriffszeit profitieren.