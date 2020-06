Das hat sich in den etwa 14 Jahren zur Gewohnheit entwickelt, und jeden letzten Samstag im Monat erklingen seither im Stift Choräle oder fröhliche Volksweisen zur Freude der Bewohner und des Personals.

Im März dieses Jahres wurde die schöne Tradition durch die Corona-Krise abrupt unterbrochen. Die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores wollten aber weiterhin die Verbindung pflegen und brachten im Rahmen der Vorschriften – zunächst mit nur zwei Musikanten – im schönen Außenbereich der Einrichtung Osterchoräle zu Gehör. Bewohner und Personal waren für die mit einer Trompete und einem Waldhorn gespielten Sätze sehr dankbar.

Seit einigen Wochen dürfen infolge der ersten vorsichtigen Lockerungen der Corona-Vorschriften fünf Musiker vor dem Stift blasen, was natürlich gern angenommen wird.

Fünfer-Gruppen treffen sich alle zwei Wochen

Im zweiwöchigen Rhythmus treffen sich nun fünf Musiker des Posaunenchores Eidinghausen-Dehme und spielen etwa eine halbe Stunde lang Choräle und bekannte Volksweisen. Die Fenster der Bewohnerzimmer werden dazu geöffnet, so dass die Musik gut zu hören ist.

Nicht alle Zuhörer können die Texte der Musikstücke auswendig mitsingen. Deshalb werden zuvor Textkopien von den Chorälen oder Volksliedern an die Bewohner verteilt, so dass alle auch nicht so textsicheren Zuhörer in den Gesang einstimmen können.

Am Samstag vor Pfingsten trafen sich die Musiker Friedrich Schlomann, Wilhelm Gerkensmeier, Ulrich Brandt, Michael Carstensen und Meik Hummert vor dem Stift. Am nächsten Samstag ist eine andere Gruppe des Chores dort und möchte die Zuhörer erfreuen. Alle warten auf den Tag, an dem der Chor wieder komplett vor dem Stift auftreten kann.