Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Theater und andere Spielstätten zählten zu den Institutionen, die zu Beginn der Corona-Pandemie mit als erste geschlossen wurden. Auch wenn einige unter Auflagen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, haben die vergangenen Monate an der Existenz vieler Kunst- und Kulturschaffender genagt. Um auf die Lage dieser Branche aufmerksam zu machen, erhellten am Freitagabend bis Mitternacht viele Lichter den Nachthimmel – so auch im Kurpark.