Bad Oeynhausen (WB). Bauarbeiten hat es an der Schützenbrücke schon viele gegeben. Jetzt soll 2021 der Holzbohlenbelag ausgetauscht werden. Das sieht ein Vorschlag der Verwaltung an den Ausschusses für Stadtentwicklung vor. Er tagt am Mittwoch, 17. Juni, 18 Uhr, in der Aula im Schulzenrum Süd.