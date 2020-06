Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Mehrheit im Verwaltungsrat der Stadtwerke (SBO) hat am Dienstag die Weichen für die Einführung eines Bikesharing-Systems in Bad Oeynhausen gestellt. Der Stadrat hatte sich bereits im Februar mit dem Thema befasst (diese Zeitung berichtete mehrfach).

Im Verwaltungsrat ging es nun darum zu besiegeln, das die SBO Vertragspartner für die Leipziger Firma „Nextbike“ werden, die hinter dem Konzept für das Verleihsystem steht, das diese Zeitung umfangreich vorgestellt hat.

Zu kurzfristig auf der Tagesordnung?

Bereits in der Verwaltungsrats­sitzung im März stand das Thema mit identischem Ansatz auf der Tagesordnung, nach Einschätzung der CDU allerdings seinerzeit viel zu kurzfristig und mit aus ihrer Sicht nicht ausreichenden Antworten zu Fragen rund um die finanzielle Ausgestaltung des Projektes. Es hätten zum Beispiel präzise Antworten unter anderem zu der Frage gefehlt, welche weiteren Kosten auf die SBO über den jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 70.000 Euro hinaus zukommen. Die CDU verwies dabei auf zwei vorgesehene Mitarbeiter sowie die Notwendigkeit eines Fahrzeuges für den Transport der Rädern zwischen Stationen. Die insgesamt notwendigen Mittel pro Jahr schätzte CDU-Fraktionschef Kurt Nagel am Mittwoch auf Nachfrage auf einen Betrag zwischen 120.000 und 150.000 Euro.

Kommunalaufsicht eingeschaltet

Nach der Verwaltungsratssitzung im März hatte die CDU sich schließlich an die Stadtverwaltung gewandt mit der Aufforderung, von der Kommunalaufsicht des Kreises prüfen zu lassen, ob der damalige Verwaltungsratsbeschluss so formal Bestand haben könne. Eine Antwort dazu gab es bis zur jüngsten Sitzung am Dienstag nicht, auch aus personellen Gründen angesichts der Corona-Krise. Für die weitere Zukunft des Projektes spielt der Ausgang der Prüfung nun aber keine Rolle mehr, da der Verwaltungsrat den Beschluss aus der Sitzung im März jetzt quasi in einem zweiten Anlauf mit größerem zeitlichen Vorlauf für die Beratungen erneut so gefasst hat.

CDU hält an Kritik fest

An der Kritik der CDU am Projekt änderte dies nichts. So machen mit Blick auf mögliche Nutzer aus ihrer Sicht feste Stationen eher wenig Sinn. Nagel: „Wenn ich zum Beispiel mit einem solchen Rad vom Bahnhof aus einen Ausflug mache und es am Ausgangspunkt zurückgebe, macht das Sinn.“ Komme man aber am Bahnhof an und wolle nur mit dem Rad nach Hause fahren, gehe das Konzept weniger auf. Entgegen der Befürworter der Pläne sieht er auch nicht das erhoffte große Nutzerpotenzial bei dem Projekt. Beim Stichwort Tourismus verweist er auf die Tatsache, dass Bad Oeynhausen eher eine große Zahl von Reha-Patienten habe, bei denen eine Nutzung kaum in Frage komme. Zudem verweist er auf die grundsätzliche Altersstruktur in der Stadt und die vorhandene umfangreiche Ausstattung der Bevölkerung mit Freizeiträdern.

Erste Vorbereitungen zur Einführung des Systems sind inzwischen getroffen. Einnahmen können die SBO unter anderem auch aus der Vermietung der Werbeflächen der Räder erzielen.

Wettbewerb zur Namensgebung

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat am Dienstag die Einführung des Fahrradverleihsystems des Leipziger Unternehmens „Nextbike“ beschlossen (Beitrag oben). Für das System sucht die Stadt einen Namen und ruft die Bürger auf, Vorschläge zu machen. Der Name sollte möglichst kurz und prägnant sein und Bezug zu Bad Oeynhausen haben. Dem Gewinner des Wettbewerbes steht das Tarifsystem des Fahrradverleihs ein Jahr kostenlos zur Verfügung. Zudem verlost die Stadt unter allen Teilnehmern ein Bad-Oeynhausen.Überraschungspaket. Das Bikesharing-System soll Bürgern, Pendlern und Gästen der Stadt an zentralen Standorten wie dem Bahnhof und dem Rathaus jeweils acht bis zehn Leihräder bieten. Neben Standardrädern sollen auch E-Bikes ausgeliehen werden können. Mit dem Angebot will die Stadt die aktive und klimafreundliche Mobilität fördern und eine Ergänzung zu Bus und Bahn schaffen. Einsendeschluss für den Namenswettbewerb ist der 15. Juni. Vorschläge sind an die E-Mail-Adresse presse@bad­oeynhausen.de zu richten.