Was macht für Sie den Reiz an ihrem Beruf aus?

Stefan Schmidt : Er ist vielseitig und abwechslungsreich. Auf der einen Seite arbeiten wir in und mit der Natur, arbeiten mit den Tieren und auf der anderen Seite ist es ein Beruf mit viel Technik und Innovationen, bis hin zur Büroarbeit, die aber leider immer mehr Zeit einfordert, um hohen Standards gerecht zu werden. Auch wenn die Landwirtschaft zurzeit vor enormen Herausforderungen steht, macht mir der Beruf noch viel Freude und Spaß – gerade auch beim Gedanken, dass wir die Bevölkerung ernähren.

Vor welchen Herausforderungen stehen Junglandwirte?

Schmidt : Wir beschäftigen uns intensiv mit der Zukunft unserer Betriebe. Dabei macht uns die aktuelle Landwirtschaftspolitik, gerade auf Bundes- und Europaebene, sehr große Sorgen. Im Bereich der Tierhaltung stehen wir vor großen Herausforderungen. Da sind zum Beispiel die Haltungsanforderungen der Schweinehaltung zu nennen, bis hin zu denen für Fahrsiloanlagen bei Milchviehbetrieben, in denen Winterfutter lagert. Dies verursacht enorme Kosten für die Betriebe, obwohl sie häufig gerade erst ihre Ställe auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung gebracht haben – nicht mal diese Kosten konnten bislang von den Betrieben abgeschrieben werden. Nun sollen bereits wieder andere Anforderungen erfüllt werden. Dabei reden wir schnell über Kosten von 100.000 Euro für einen kleinen bis mittleren Betrieb.

Zweites große Thema ist die Düngeverordnung, die besonders Landwirte in sogenannten „Roten Gebieten“ hart trifft. Hier hätten wir uns gewünscht, dass man zumindest die Maßnahmen, die man 2017 in der Düngeverordnung beschlossen hat, erst einmal wirken lässt. Bis die Ergebnisse im Grundwasser ankommen, vergehen mehrere Jahre. Hinzu kommt, dass viele Ergebnisse der Nitrat-Messstellen fehlerhaft sind. Gerade im Bereich des Gewässerschutzes hat sich der Berufsstand auf den Weg gemacht, um an Lösungen zu arbeiten, so in den Wasser-Kooperationen. Die Maßnahmen, die uns nun in den „Roten Gebieten“ betreffen, sind aus rein fachlicher Sicht für den Gewässerschutz nicht hilfreich.

Ich betone, dass wir Landwirte zu mehr Tierwohl, zu mehr Umweltschutz und Gewässerschutz stehen und dazu bereit sind. Das haben wir bewiesen und werden dies in Zukunft ausbauen. Aber dazu brauchen wir auch klare Vorgaben, zum Beispiel wie ein Tierwohlstall in Zukunft aussehen soll. Das Wichtigste: Alle Neuerungen kosten viel Geld. Wenn wir also in Zukunft über immer höhere Anforderungen sprechen, dann muss jedem bewusst sein, dass dies bezahlt werden muss.

Wie sehen Sie die Frage der Entlohnung der Landwirte?

Schmidt : Das ist die dritte große Herausforderung. Die Kosten innerhalb der Landwirtschaft sind stark gestiegen. Unsere Erzeugerpreise für Milch, Schweinefleisch und Getreide jedoch nicht. Das passt nicht zusammen. Ich sage deutlich: Unsere Betriebe denken und arbeiten in Generationen und nicht in Legislaturperioden. Wir brauchen endlich langfristige Planungssicherheit und eine leistungsgerechte Bezahlung, um Betriebe zukunftsfähig auszubauen.

Zwei Trockenjahre liegen hinter uns. Immer mehr Landwirte leiden unter den Dürre-Folgen. Wie bewerten Sie die Lage und die Ernteaussichten?

Schmidt : Die jüngsten Regenmengen brachten zumindest eine Erleichterung der Situation. Dennoch sind gerade auf sandigen Böden deutliche Ertragseinbußen, insbesondere bei frühen Getreidesorten wie Gerste oder Triticale, zu befürchten. Für sie kam der Regen zu spät. Rüben, Kartoffeln, Mais und Grünland benötigen über den Sommer hinweg regelmäßige Niederschläge. Insbesondere bei Rüben und Mais waren zudem die Feldaufgänge teilweise sehr schlecht, da das Wasser zur Keimung fehlte. Sehr angespannt ist die Situation bei vielen Futterbaubetrieben, die zum Beispiel für Milchkühe unter anderem den Ertrag vom Grünland benötigen. Dort gibt es im dritten Jahr in Folge drastische Einschnitte.

Svenja Schulze, Bundesumweltministerin, hat jüngst ihren Bericht zur Lage der Natur vorgelegt. Ihre Schlussfolgerung, dass es der Natur vor allem in der Agrarlandschaft schlecht gehe, teilen Sie nicht. Welche Argumente halten Sie ihr und anderen Kritikern entgegen?

Schmidt : Wenn ich ab Frühjahr in der Flächenbewirtschaftung unterwegs bin, dann sehe ich das Gegenteil. Gerade in diesem Frühjahr haben wir viele Rebhühner, Fasane, Füchse, Rehe und was es noch so alles gibt, bei unserer Arbeit gesehen. Diesen Eindruck haben mir viele Berufskollegen so geschildert. Viele Landwirte legen freiwillig Blühstreifen und Blühflächen an. Allein im Mühlenkreis sind es 290 Hektar, die in so genannten Flächenanträgen hinterlegt sind. Hinzu kommen viele freiwilligen Maßnahmen und die Pufferstreifen an Gewässern. Diese Fläche ist in den Vorjahren stetig gestiegen. Das zeigt, dass Landwirte die Probleme erkennen und ihrer Verantwortung nachkommen. Ferner benötigen viele Arten die aktive Bewirtschaftung der Flächen zum Überleben: Die Bodenbrüter zum Beispiel, die im Frühjahr in Reihenkulturen brüten, oder der Storch, der auf abgeernteten Grünlandflächen oder auf frisch bearbeiteten Ackerflächen auf Nahrungssuche geht.

Sicher sind wir an der einen oder anderen Stelle daran beteiligt, dies ist uns bewusst, aber mit Sicherheit sind nicht nur wir Verursacher. Und mit Sicherheit sind wir Landwirte auch nicht die Prügelknaben der Nation, wenn es um Probleme im Umweltschutz geht, so kommt es einem nämlich zurzeit vor. Denn durch die Pandemie wurde insbesondere deutlich, dass es der Natur und Umwelt, seitdem zum Beispiel der Verkehr deutlich reduziert wurde, wieder besser geht. Wir Landwirte haben aber auch zu Zeiten der Pandemie normal weiter gewirtschaftet, wie in Vorjahren. Dies sollte einen auch mal nachdenklich stimmen.

Wenn ich meine Zeit aber überwiegend in der Stadt verbringe, kann es schon mal sein, dass ich das Empfinden habe, dass alles tot ist in der Natur. Ich empfehle der Ministerin, mehr Zeit auf dem Land zu verbringen und sich mit uns Landwirten auszutauschen.

Warum stehen gerade junge Landwirte in der Verantwortung in Sachen Umweltschutz?

Schmidt : Hier sehe ich nicht nur junge Landwirte beziehungsweise die Landwirtschaft in der Verantwortung. Ich sehe jeden Einzelnen in der Pflicht, egal ob Landwirt, Lehrer, Anwalt oder Hausfrau. Jeder kann und sollte etwas machen – dann kommen wir im Umweltschutz voran. Nehmen wir nur mal die vielen Steingärten oder aber die alltägliche Autofahrt als Beispiel. Bereits nach wenigen Kilometern ist die Autoscheibe voll mit toten Insekten. Das hochgerechnet auf den deutschen Verkehr zeigt, dass wir auch andere Ursachen haben, wenn es um das Insektensterben geht. Ich nehme mich da selbst als Vielfahrer gar nicht aus.

Ein Spaziergänger hält Ihnen entgegen, viel zu viel zu düngen. Was entgegen Sie ihm?

Schmidt : Eine Situation, die öfter vorkommt. Ich kann die Bedenken der Bürger verstehen. Auf der einen Seite hat sich der Verbraucher vom Landwirt, aber auch der Landwirt vom Verbraucher immer weiter entfernt. Dies hat die Folge, dass immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie Landwirtschaft funktioniert und was wir auf den Feldern oder aber im Stall machen. Auf der anderen Seite sorgen viele Medien, die entweder falsche Tatsachen oder aber die Sachen zu einseitig wiedergeben, dafür, dass Ängste entstehen. Daher kann ich nur an jeden appellieren, sich beim Landwirt selbst zu informieren. Wir haben nichts zu verheimlichen.

Ich selbst erkläre dem Spaziergänger, dass wir zuvor zum Beispiel eine Bodenuntersuchung im Labor machen lassen, um zu ermitteln, was gedüngt werden muss, die Nährstoffe auf das Kilogramm genau berechnet und ausgebracht werden. Und das auf die Fläche eines Hektars bezogen. Nicht zuletzt muss alles streng dokumentiert werden. Bei vielen kommt dann das Verständnis. Sie wussten oft gar nicht, dass es so in der Realität aussieht. Wenn ich dann die Rückfrage stelle, wie viel Kilogramm Stickstoff und Phosphor im eigenen Garten auf den Rasen oder aber ins Beet gestreut wurde, und ob das auch dokumentiert wurde, dann kommt meist ein Schmunzeln, gepaart mit mehr Verständnis.

In Lübbecke wurde jüngst mit dem Bau des Grünen Zentrums der Landwirtschaft begonnen. Es soll im März 2021 fertig sein und als neue Zentrale des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke dienen. Welche Hoffnungen verbinden Sie mit damit?

Schmidt : Als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes freut es mich, dass es endlich mit dem Bau losgeht. Die Herausforderungen an Landwirte werden steigen, damit auch der Beratungsbedarf. Der Neubau ist der erste Schritt, dass Beratungsangebot für die Landwirtschaft zu verbessern, es auszubauen. Hinzu kommt die Möglichkeit der verbesserten Öffentlichkeitsarbeit für uns als Berufsstand gegenüber Bürgern, aber auch der Politik. Die Zentrale ist richtiger und wichtiger Schritt für die Zukunft, insbesondere für uns Junglandwirte.

Immer mehr Bauern geben ihre Höfe auf. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?

Schmidt : Dieser Strukturwandel schreitet ungebremst fort. Durch die weitere Verschärfung von Gesetzen, immer höhere Anforderungen bei zeitgleich niedrigen Erzeugerpreisen wird sich das leider weiter zuspitzen. Wir brauchen dringend Planungssicherheit, gerade für Junglandwirte.

Was kann jeder Verbraucher tun, um Landwirtschaft als Wirtschaftszweig zu fördern?

Schmidt : Er sollte darauf achten, woher Lebensmittel kommen. Beste Beispiele sind das argentinische Rinderfilet oder Erdbeeren aus Spanien. Ich rate: Kaufen Sie lieber Fleisch und andere Produkte aus deutscher Haltung, aus deutschem Anbau. Unterstützen Sie die vielen Direktvermarkter, indem Sie dort kaufen. Hinterfragen Sie Informationen, die zur Landwirtschaft im Umlauf sind. Nicht alles entspricht der Realität. Die deutsche Landwirtschaft produziert unter sehr hohen Standards, denen man vertrauen kann.

Bitte vollenden Sie, Herr Schmidt

Die erste Entscheidung als Landwirtschaftsminister...

...wäre die Wasserkooperationen vermehrt zu fördern.

Die schönsten Momente als Landwirt sind für mich...

... wenn die Ernte läuft und die Ergebnisse von einem Jahr Arbeit sichtbar werden.

Dass es unter den Landwirten immer mehr Direktvermarkter gibt...

... finde ich gut.

Ein Liter Milch müsste im Laden...

deutlich teurer sein.

Das TV-Format „Bauer sucht Frau“...

... verunglimpft den Beruf Landwirt.

Zur Person

Stefan Schmidt (27) ist Agrarbetriebswirt. Der dreijährigen Ausbildung zum Landwirt schloss sich ein Praxisjahr und das Studium zum Agrarbetriebswirt an der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford an.

Er ist in einem Betrieb in Dehme angestellt, der sich mit Schweinemast, Ackerbau und erneuerbaren Energien befasst. Langfristig möchte er selbst einen Betrieb bewirtschaften. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem hier: stellvertretender Vorsitzender Ring der Landjugend, stellvertretender Bundesvorsitzender im Bund der Deutschen Landjugend sowie stellvertretender Vorsitzender des WLV Kreisverbandes Minden-Lübbecke.