Bad Oeynhausen-Volmerdingsen (WB). Im evangelischen Kindergarten Sternschnuppe in Volmerdingsen haben die Mädchen und Jungen eine Naturwissenschaftswoche erlebt. In deren Rahmen gab es für die Kinder viele spannende Experimente.

Dank einer großzügigen Spende von knapp 1700 Euro durch die Osthushenrich-Stiftung aus Gütersloh konnte der Kindergarten mit seinen Kindern die erfolgreiche Woche durchführen. Naturwissenschaftliche Themen wie Licht und Schatten, Mathematik oder Elektronik waren Teil einzelner Workshops. Die Inhalte der Projektwoche gestaltete ein Rietberger Workshop-Team um Reinhard Stückerjürgen und Nina Marhofen.

14 Kinder machen mit

14 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen, nahmen an den verschiedenen Workshops teil. „Eigentlich war die Woche für Oktober geplant. Reinhard Stückerjürgen rief an und fragte, ob wir diese zu dieser ungewöhnlichen Zeit auch jetzt schon für kommende Schulkinder durchführen wollen. Manche Eltern haben deswegen extra den eigenen Urlaub verschoben, damit die Kinder Teil der Woche sein können“, erklärte Kintergartenleiterin Katrin Miegel.

Die Experimentierfreude und die Begierde nach neuem Wissen war den Kindern anzusehen. Fasziniert wurden mathematische Grundlagen kindgerecht und spielerisch im Workshop „Apropos Mathe“ vermittelt. Freitags bestand die Möglichkeit, einen Roboter zu bauen. Einzelne didaktische Lernmaterialien luden zum Forschen, Ausprobieren und Spaß haben ein.

„Die Kinder haben die Aufgaben größtenteils gut hinbekommen. Die Materialien sind sehr flexibel und können entsprechend in Themengeschichten eingebaut werden. Schwierigkeitsgrade belaufen sich von einfach bis sehr komplex“, sagte Nina Marhofen aus dem Workshop-Team. Die Osthushenrich-Stiftung habe in der Vergangenheit schon oft solche Projekte unterstützt.

Projekt zur Frühförderung

„Förderprojekte für Kinder und Jugendliche stehen bei uns oben auf der Agenda. Die spielerische Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt werden, spricht uns sehr an. Es geht um die Kinder, und so eine Förderung funktioniert mit diesen Workshops sehr gut“, sagte Dr. Burghard Lehmann. Er ist Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung.

Zur Finanzierung des Projektes wurde ein Elternanteil von zehn Euro pro Kind erhoben. Zudem trug der Kindergarten einen Teil der Finanzierung. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Umsetzung der Workshops hier vor Ort. Zu Zeiten von Corona ist das nicht selbstverständlich. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, haben wir zuvor entsprechende Pläne entwickelt und die Kinder in Gruppen aufgeteilt“, berichtete Kindergartenleiterin Katrin Miegel.

Die behandelten Inhalte fördern die Wahrnehmung, die Aufnahmefähigkeit, die Konzentration und das Lernen voneinander. Für den Kindergarten ist es ein willkommenes Projekt zur Frühförderung von Kindern und zur Vorbereitung auf den Schulalltag.