In der sanierten Bahnhofsgaststätte nebst Anbau zieht auf etwa 160 Quadratmetern die Radstation ein. Foto: Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB/mcs). Die Sanierung des Nordbahnhofs kommt zügig voran. Das ist am Montagmittag bei einem Baustellenrundgang deutlich geworden. Als Ansprechpartner standen Bauleiter Michael Rother, Patrick Zahn (Wirtschaftsförderung), Dieter Hinzmann (Gebäudemanagement) und Bürgermeister Achim Wilmsmeier zur Verfügung.

Der Rundgang begann in den Räumen der ehemaligen Bahnhofsgaststätte. Dort und in einem neu geschaffenen Anbau soll nach der Fertigstellung voraussichtlich im August die Radstation einziehen. „In der ehemaligen Gaststätte wurden alle Altlasten entfernt“, sagte Dieter Hinzmann. Damit spielte der Experte nicht nur auf die Fußböden, sondern auch auf die zuvor abgehängte Decke an. Herausgekommen sei ein Stück „moderne Industriearchitektur“.

Großzügige Raumhöhe

Dieser Einschätzung schloss sich Bauleiter Michael Rother gerne an. Sowohl im 80 Quadratmeter großen Altbau, als auch im geringfügig kleineren neu geschaffenen Anbau liege die Raumhöhe bei 4,06 Metern.

Das gehe auf die ursprüngliche Nutzung der ehemaligen Bahnhofsgaststätte als Warteraum für die dritte und vierte Klasse vor mittlerweile mehr als 100 Jahren zurück. In dem Anbau gebe es bewusst große Fenster. „Diese wurden eingebaut, um den Gebäudeteil bei Bedarf etwa als Ausstellungsfläche nutzen zu können“, erläuterte Patrick Zahn.

Ausgeklügelte Technik

Sind mit dem Baufortschritt insgesamt zufrieden (von links): Patrick Zahn, Michael Rother, Achim Wilmsmeier und Dieter Hinzmann. Foto: Malte Samtenschnieder Sind mit dem Baufortschritt insgesamt zufrieden (von links): Patrick Zahn, Michael Rother, Achim Wilmsmeier und Dieter Hinzmann. Foto: Malte Samtenschnieder

Ebenfalls nach den Sommerferien sollen die beiden neuen Unisex-Toiletten in Betrieb gehen. Der Zugang werde über einen Münzautomaten geregelt. Der Preis pro Toilettengang soll laut Michael Rother 50 Cent betragen.

Insbesondere die größere, barrierefreie Toilette verfüge über einen besondere technische Ausrüstung. Der Architekt: „Die Toilettenbrille wird nach jeder Benutzung komplett eingefahren, gereinigt und wieder ausgefahren.“ Bei der zweiten Toilette ohne hin- und herfahrbare Brille sei, wie bei derartigen Anlagen üblich, eine tägliche Reinigung vorgesehen.

Veränderter Grundriss

Als dritter Bereich des Nordbahnhofs soll bis Ende August der neue Standort der Bahnhofsmission freigegeben werden. „Dafür sind 25 Quadratmeter vorgesehen“, erläuterte Michael Rother. Durch das Anpassen des Grundrisses – die Mitarbeitertoilette habe einen neuen Standort erhalten – sei es gelungen, der Bahnhofsmission mehr Platz als ursprünglich vorgesehen zur Verfügung zu stellen. Über eine Rampe sei der neue Standort aus der Bahnhofshalle barrierefrei zu erreichen. Durch die dortigen Fenster erfolge die Versorgung mit Tageslicht.

„Wenn die Radstation umgezogen ist, werden die Bauarbeiten an deren bisherigem Standort fortgesetzt“, sagte Michael Rother. Schon jetzt werde die Außenfassade des Bahnhofsgebäudes abgestrahlt. Anschließend solle das Innere der Bahnhofshalle in Angriff genommen werden.

Zufrieden äußerte sich Bürgermeister Achim Wilmsmeier über den Baufortschritt. „Was wir heute hier gesehen haben, macht alles einen guten Eindruck“, sagte er.