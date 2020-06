Von Kristin Wennemacher

Bad Oeynhausen (WB). Zehn Schüler haben in diesem Jahr den Abschluss an der Schule am Weserbogen gemacht. An der Entlassfeier in der Förderschule haben vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sieben Abgangsschüler teilgenommen und ihre Schulzeit mit einer sowohl emotional als auch humorvoll geprägten Feier abgeschlossen.