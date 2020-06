Dr. Volker Brand (61) tritt in Bad Oeynhausen an

Bad Oeynhausen (WB). Die Bad Oeynhausener Grünen gehen mit einem eigenen Bürgermeister-Kandidaten in die Kommunalwahl am 13. September. Dr. Volker Brand (61), Fraktionschef der Grünen, tritt an. Er ist Lehrer an der Europaschule.