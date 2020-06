„Jeder der das Bad kennt, weiß, wie die Duschen nach vielen Jahren der Nutzung aussahen. Deshalb haben wir uns letztes Jahr entschieden, die lange geplante Renovierung umzusetzen“, sagte Doris Unger vor der neugestalteten Damenumkleide. Dort gibt es jetzt einen komplett neuen Duschbereich sowie eine Sammelumkleide und auch die Umkleidekabinen sind neu.

„Unvorhersehbar war, dass die bestehende unbewehrte Sohle abgebrochen werden musste, da sie für den neuen Fliesenbelag nicht geeignet war. Gleichzeitig wurden die Wasserleitungen neu verlegt, weil das alte Mischsystem nicht mehr dem heutigen Standard entsprach“, erklärte Doris Unger mit Blick auf den Bau des Loher Freibades in den 1970er Jahren. „Wir haben natürlich nicht nur die Damenumkleide neu gemacht. Bei den Herren ist auch alles neu.“

Zuschuss bewilligt

Der Förderverein hatte für die Sanierungsarbeiten im Herbst 2019 einen Zuschuss bei den Stadtwerken beantragt. Den gab es schließlich aus Mitteln für die Sportförderung der Stadt. „Für mich ist das ein Projekt, das auf jeden Fall diese Förderung verdient“, sagte Bürgermeister Achim Wilmsmeier. Deshalb sei der Antrag in die Beratung des Sportausschusses gegeben worden, der im Oktober einen Zuschuss von 52.000 Euro bewilligt habe

Die verbleibenden 78.000 Euro trägt der Förderverein, der dazu viele kleine und auch große Sponsoren gewinnen konnte. Doris Unger macht allerdings deutlich, dass nicht allein das Geld entscheidend ist: „ In der Sanierung stecken neben der Arbeit von Fachfirmen mehr als 700 Stunden ehrenamtlicher Arbeit unserer Seniorenhelfer. Und der Altersschnitt dieser Gruppe liegt näher an der 80 als an der 70. Insgesamt wurden mehr als 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit für dieses Projekt geleistet.“ Das beeindruckte auch Tim Reinert vom Autohaus Boullier, der als einer der Sponsoren bei dem Besuch dabei war und selbst viele Erinnerungen an das Loher Freibad hat.

Kein Normalbetrieb

Neben den Erfolgen des Vereins waren bei dem Gespräch im Freibad auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie ein Thema. So hat sich der Förderverein in Absprache mit den Stadtwerken dazu entschieden, den Betrieb in diesem Jahr an die Stadtwerke zu übergeben. Die Freibadsaison auf der Lohe soll an diesem Mittwoch beginnen.

„Ein normaler Betrieb mit vielen zahlenden Gästen und den Einnahmen aus dem Kiosk ist unter den Hygieneauflagen in diesem Jahr einfach nicht möglich“, begründet Doris Unger diese Entscheidung. „Wir gehen davon aus, dass wir 2021 zu unserem gewohnten Freibadbetrieb zurückkehren können.“