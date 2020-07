Willkommen in der Klosterstraße

„Die Bauabnahme ist voraussichtlich in der nächsten Woche“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Vornheder im Gespräch mit dieser Zeitung. Bis dahin sollten dann auch einige noch ausstehende Restarbeiten abgeschlossen sein.

Somit konnte die Sanierung der oberen Klosterstraße viel früher abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes Ende November hätte die Firma Rasche maximal für die umfangreiche Baumaßnahme Zeit gehabt.

Schneller als erwartet

Dafür, dass alles deutlich schneller ging als erwartet, gibt es verschiedene Gründe. Wegen des milden Winters ohne Schneetage konnte die Firma Rasche durchgängig weiterarbeiten. Wegen der Corona-Krise mit Kontaktbeschränkungen und Ladenschließungen konnte das Baugeschehen zudem ab Mitte März ausgeweitet werden.

So konnten die Pflasterer wesentlich größere Flächen freilegen und in einem Durchgang neu pflastern. Nach Angaben der Stadt trug auch die Firma Rasche durch gute Baustellenorganisation zu einer deutlichen Beschleunigung der Bautätigkeit bei. Teilweise seien in der Klosterstraße zwei Pflasterkolonnen im Einsatz gewesen.

Bereits Anfang März kehrten die Figuren des Colon-Sültemeyer-Brunnens an ihren Standort zurück. Nach einem Testlauf im April wurde das Wasser wegen der Corona-Krise zunächst wieder abgestellt. Seit Mitte Juni sprudelt es aber nun regelmäßig in Bad Oeynhausens beliebtem Wahrzeichen im Herzen der sanierten Fußgängerzone.